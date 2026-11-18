i Ingwer steckt voller interessanter Pflanzenstoffe und bringt ordentlich Schärfe mit. Unsplash/Mockup Graphics Genuss-Frage Ingwer roh essen: Ist das gesund oder sogar gefährlich? Ingwer roh essen klingt gesund – doch die scharfe Knolle ist nicht für jeden gleich gut verträglich. Worauf es wirklich ankommt. Von Heute Life 18.11.2026, 21:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Stück Ingwer im Tee, ein paar Scheiben im Curry oder ein kleiner Ingwer-Shot am Morgen: Die scharfe Knolle ist aus vielen Küchen kaum noch wegzudenken. Doch während die meisten Ingwer nur gekocht oder aufgebrüht kennen, beißen andere direkt in die frische Wurzel. Aber ist das überhaupt gesund? Und worauf sollte man dabei achten?

Darf man Ingwer wirklich roh essen?

Die gute Nachricht vorweg: Ja, Ingwer kann problemlos roh gegessen werden. Die Wurzel ist auch ungekocht genießbar und bringt dabei ihre charakteristische Schärfe besonders kräftig zur Geltung. Verantwortlich dafür sind vor allem sogenannte Gingerole. Daneben enthält Ingwer ätherische Öle sowie kleinere Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen, darunter Vitamin C, Kalium und Magnesium.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Roh oder gekocht – was ist besser?

Wer Ingwer roh isst, vermeidet, dass hitzeempfindliche Inhaltsstoffe bei der Zubereitung verloren gehen. Allerdings verändert sich beim Erhitzen auch die Zusammensetzung der Scharfstoffe. Gesünder ist roher Ingwer deshalb nicht automatisch. Entscheidend ist vor allem, wie gut man ihn verträgt.

Denn pur hat es die Knolle ordentlich in sich: Ihre intensive Schärfe kann im Mund brennen und bei empfindlichen Menschen den Magen reizen. Wer das nicht verträgt, greift besser zu Ingwertee oder verwendet die Wurzel zum Würzen warmer Speisen.

Mit oder ohne Schale? Darauf kommt es an

Vor dem ersten Bissen stellt sich die nächste Frage: Muss die braune Schale eigentlich weg? Bio-Ingwer kann grundsätzlich auch mit Schale gegessen werden, sofern er gründlich gewaschen wird. Bei konventionell angebautem Ingwer empfiehlt es sich, die Schale vorsichtshalber zu entfernen, um mögliche Rückstände zu reduzieren. Besonders einfach gelingt das mit einem Teelöffel, mit dem sich die dünne Schale vorsichtig abschaben lässt.

Zu viel Ingwer kann auf den Magen schlagen

Auch wenn Ingwer als gesund gilt, ist mehr nicht automatisch besser. Größere Mengen können Sodbrennen, Bauchschmerzen oder Durchfall auslösen. Vor allem Menschen mit empfindlichem Magen sollten deshalb zunächst kleine Mengen probieren. Wer blutverdünnende Medikamente einnimmt, sollte einen regelmäßigen Verzehr größerer Mengen ärztlich abklären.

So bleibt die Knolle länger frisch

Damit Ingwer nicht austrocknet, sollte er möglichst ungeschält, kühl und trocken gelagert werden. Im Gemüsefach des Kühlschranks hält er sich gut verpackt oft mehrere Wochen. Beim Einkauf lohnt sich ein genauer Blick: Frischer Ingwer fühlt sich fest an und besitzt eine möglichst glatte Schale. Weiche, schimmelige oder unangenehm riechende Stücke gehören dagegen in den Mistkübel.