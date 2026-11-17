i Walnüsse liefern wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Pexels/Zulfugar Karimov Genuss-Check Das passiert, wenn du täglich Walnüsse isst Ob im Müsli oder als Snack zwischendurch: Walnüsse schmecken nicht nur gut, sondern können auch deiner Gesundheit guttun. Von Heute Life 17.11.2026, 22:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob als kleiner Snack zwischendurch, im Müsli oder über dem Salat: Walnüsse landen bei vielen regelmäßig auf dem Teller. Doch was passiert eigentlich im Körper, wenn du jeden Tag davon naschst? Die unscheinbaren Kerne haben einiges zu bieten – und könnten sogar deinem Herzen guttun.

Kleine Nuss, große Wirkung

Unter ihrer harten Schale steckt ein echtes Nährstoffpaket. Walnüsse liefern reichlich ungesättigte Fettsäuren, darunter die pflanzliche Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure. Dazu kommen Eiweiß, Ballaststoffe, Vitamin E, B-Vitamine sowie Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium und Zink. Besonders interessant: Die wertvollen Fette können sich günstig auf die Blutfettwerte auswirken. Damit sind Walnüsse weit mehr als nur eine knackige Knabberei.

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Dein Herz könnte profitieren

Wer regelmäßig Walnüsse isst, tut möglicherweise auch seinem Herz-Kreislauf-System etwas Gutes. Untersuchungen zeigen, dass der tägliche Verzehr die Cholesterinwerte positiv beeinflussen kann. Eine Studie aus dem Jahr 2017 beobachtete entsprechende Veränderungen bei Menschen, die täglich rund 43 Gramm Walnüsse aßen.

Auch größere Untersuchungen bringen regelmäßigen Nusskonsum mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung. Das bedeutet allerdings nicht, dass Walnüsse allein vor einem Herzinfarkt schützen.

Satt werden trotz vieler Kalorien?

Walnüsse bestehen zu einem großen Teil aus Fett und sind deshalb echte Energielieferanten. 100 Gramm enthalten rund 700 Kilokalorien. Trotzdem müssen sie keine Figur-Falle sein. Denn Eiweiß, Ballaststoffe und Fett sorgen dafür, dass die Nüsse gut sättigen. Studien deuten darauf hin, dass regelmäßiger Nusskonsum nicht automatisch zu einer Gewichtszunahme führt.

Auch die Psyche könnte profitieren

Spannend ist außerdem, was die Forschung über Walnüsse und das seelische Wohlbefinden herausgefunden hat. Einzelne Studien liefern Hinweise darauf, dass regelmäßiger Walnusskonsum mit einer günstigeren Stressreaktion zusammenhängen könnte. Andere Untersuchungen fanden bei Menschen, die häufig Nüsse essen, seltener depressive Beschwerden. Ob die Nüsse selbst dafür verantwortlich sind, ist jedoch nicht eindeutig geklärt.

So viele Walnüsse sind täglich sinnvoll

Du musst keine ganze Packung verputzen, um von den Nährstoffen zu profitieren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt täglich eine kleine Handvoll Nüsse oder Samen, etwa 25 Gramm. Das können Walnüsse sein, aber auch Mandeln, Haselnüsse oder andere Sorten. Am besten greifst du zu naturbelassenen, ungesalzenen Nüssen.

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Vorsicht bei diesen Warnzeichen

So gesund Walnüsse sein können, für Menschen mit einer entsprechenden Allergie sind sie tabu. Bereits kleine Mengen können starke Reaktionen auslösen. Auch bei der Lagerung ist Vorsicht geboten: Riechen Walnüsse muffig, schmecken bitter-ranzig oder zeigen Schimmelspuren, gehören sie in den Müll. Schimmelpilzgifte können gesundheitsschädlich sein.