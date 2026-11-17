i Gerade gekauft und schon braune Flecken? Bei Kakis ist das keine Seltenheit. iStock/Tamer ALKIS Genuss-Frage Kaki mit dunklen Flecken – wann du sie wegwerfen musst Die Kaki sieht frisch aus, wären da nicht diese braunen Flecken. Was viele nicht wissen: Dahinter steckt nicht immer etwas Schlechtes. Von Heute Life 17.11.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Herbst und Winter hat die Kaki Hochsaison: Die exotische Frucht schmeckt angenehm süß, liefert wertvolle Nährstoffe und ist längst auch in heimischen Supermärkten ein beliebter Snack. Doch ihre makellose Schale bleibt nicht immer so schön, wie sie beim Einkauf aussieht. Mit zunehmender Reife können sich braune oder schwarze Stellen bilden. Die gute Nachricht: Nicht jede Verfärbung bedeutet, dass die Kaki schlecht ist.

Darum bekommt die Kaki braune Stellen

Hinter den Verfärbungen können unterschiedliche Ursachen stecken. Besonders häufig sind Druckstellen. Je reifer eine Kaki wird, desto weicher und empfindlicher ist ihr Fruchtfleisch. Schon beim Transport oder durch das Gewicht anderer Früchte im Obstkorb können unschöne Stellen entstehen. Solche Druckstellen sind normalerweise harmlos, solange die Frucht ansonsten frisch aussieht, normal riecht und keine Anzeichen von Fäulnis zeigt.

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Auch der natürliche Reifeprozess kann dunkle Flecken verursachen. Durch Veränderungen im Fruchtfleisch und den hohen Zuckergehalt entstehen mitunter bräunliche Verfärbungen. Selbst kleine schwarze Punkte im Inneren sind nicht automatisch bedenklich. Wer also eine Kaki mit einzelnen dunklen Stellen entdeckt, muss sie nicht gleich entsorgen.

Bei diesen Anzeichen gehört die Frucht in den Müll

Anders sieht es aus, wenn die Kaki unangenehm riecht oder deutliche Anzeichen von Verderb zeigt. Ein muffiger, fauliger oder gäriger Geruch ist ein klares Warnsignal. Auch eine schleimige Oberfläche, austretende Flüssigkeit oder großflächig faulige Stellen sprechen dafür, dass die Frucht nicht mehr genießbar ist. Besonders wichtig: Entdeckst du Schimmel auf der Kaki, solltest du die gesamte Frucht wegwerfen. Die betroffene Stelle einfach herauszuschneiden, reicht bei weichem Obst nicht aus. Schimmel kann sich bereits unsichtbar im Fruchtfleisch ausgebreitet haben. Im Zweifel gilt deshalb: Lieber auf Nummer sicher gehen, statt eine verdorbene Frucht zu essen.

Dieser einfache Check hilft beim Erkennen

Ob eine Kaki noch genießbar ist, lässt sich oft schon mit einem kurzen Blick und einer Geruchsprobe einschätzen. Riecht sie angenehm fruchtig und zeigt lediglich einzelne dunkle Druckstellen, ist das meist unproblematisch. Auch ein weiches Fruchtfleisch gehört bei vielen reifen Kakis dazu. Wird die Frucht dagegen matschig, riecht unangenehm oder zeigt Schimmel, sollte sie nicht mehr gegessen werden.

Übrigens können dunkle Stellen auch durch Kälteschäden entstehen: Solche Früchte verderben unter Umständen schneller und sollten besonders aufmerksam kontrolliert werden.

So bleiben Kakis länger frisch

Damit die süßen Früchte nicht unnötig Druckstellen bekommen, solltest du sie möglichst vorsichtig lagern. Im Obstkorb liegen sie am besten ganz oben, damit kein anderes Obst auf sie drückt. Noch feste Kakis können bei Zimmertemperatur nachreifen. Äpfel solltest du nicht direkt danebenlegen, wenn du diesen Prozess verlangsamen möchtest. Sie geben das Reifegas Ethylen ab, das die Reifung beschleunigt.

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Sobald die Kaki weich und reif ist, gehört sie in den Kühlschrank und sollte möglichst innerhalb von ein bis zwei Tagen gegessen werden.