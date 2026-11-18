i Auch die beliebten Spiralkartoffeln können zur Kalorienfalle werden. iStock/zoranm 6 Tipps So kannst du am Christkindlmarkt viele Kalorien sparen Punsch, Langos und gebrannte Mandeln gehören zum Christkindlmarkt einfach dazu – doch die Leckereien haben es in sich. Diese Tricks helfen. Von Heute Life 18.11.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft, aus den Hütten dampft heißer Punsch und an jeder Ecke lockt die nächste Köstlichkeit. Ein Besuch am Christkindlmarkt gehört zur Adventzeit einfach dazu. Doch was nach ein paar kleinen Naschereien aussieht, kann sich schnell zu einer üppigen Mahlzeit summieren. Mit ein paar einfachen Tricks lässt sich ordentlich Kalorien sparen, ohne auf den Weihnachtszauber zu verzichten.

So schnell wird der Adventausflug zur Kalorienbombe

Der Duft von gebrannten Mandeln, frisch gebackenen Köstlichkeiten und heißem Glühwein macht das Widerstehen schwer. Doch die kleinen Leckereien summieren sich schnell: Ein Glühwein, eine Bratwurst und eine Portion gebrannte Mandeln können zusammen rund 1.200 Kilokalorien liefern – je nach Größe und Zubereitung. Die gute Nachricht: Schon kleine Änderungen bei der Auswahl können einen großen Unterschied machen. Mit diesen sieben Tipps lässt sich der Christkindlmarkt genussvoll und etwas leichter erleben.

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1 Maroni statt gebrannter Mandeln Die süßen Mandeln gehören zu den Adventklassikern, doch ihre Zuckerkruste hat es in sich. Eine leichtere Alternative sind heiße Maroni. Sie liefern rund 190 bis 213 Kilokalorien pro 100 Gramm, enthalten Ballaststoffe und schmecken herrlich winterlich.

2 Champignons statt Kartoffelpuffer Knusprige Kartoffelpuffer saugen beim Braten reichlich Fett auf. Wer Kalorien sparen möchte, greift besser zu einer Champignonpfanne oder Ofenkartoffel mit Kräutertopfen. Vorsicht allerdings bei üppigen Oberssaucen und extra Butter

3 Tee statt süßem Punsch Glühwein und Punsch können durch Zucker und Alkohol ordentlich Kalorien liefern. Ungesüßter Früchtetee mit Zimt und Orange ist eine deutlich leichtere Wahl . Auch ein wenig gesüßter alkoholfreier Punsch kann Kalorien sparen.

4 Nicht hungrig zum Christkindlmarkt gehen Wer mit knurrendem Magen zwischen den Standln unterwegs ist, greift oft schneller zu. Eine sättigende Mahlzeit vor dem Besuch kann helfen, nicht bei jeder Leckerei schwach zu werden.

5 Lieblingsschmankerl teilen Du möchtest weder auf Langos noch auf gebrannte Mandeln verzichten? Dann teile die Portion mit Freunden oder Familie . So kannst du mehrere Spezialitäten kosten, ohne alles allein aufessen zu müssen.

6 Bei Saucen & Toppings sparen Oft sind es die Extras, die den Kaloriengehalt in die Höhe treiben. Oberssaucen, Schokocreme , Zuckerstreusel und zusätzliche Butter können ordentlich ins Gewicht fallen. Weniger davon macht häufig schon einen Unterschied.

Genuss gehört zur Weihnachtszeit

Bei aller Kalorienersparnis gilt: Ein Christkindlmarktbesuch muss kein Rechenexempel werden. Wer Lust auf ein Langos oder eine Portion gebrannte Mandeln hat, darf sich das ruhig gönnen. Entscheidend ist schließlich nicht ein einzelner Adventabend, sondern die Ernährung insgesamt.