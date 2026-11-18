i Die britische Marke Maldon verkauft ihre pyramidenförmigen Salzflocken als Meersalz, beigemischt ist jedoch auch ein anderes Salz. IMAGO/Depositphotos, IMAGO/Wirestock Salzskandal aufgedeckt Nicht nur Meersalz! Das steckt in Maldon-Salz wirklich Die Luxusmarke Maldon preist ihre Salzflocken als reines Meersalz – tatsächlich wird auch Steinsalz aus Deutschland beigemischt. Von Heute Life 18.11.2026, 10:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die britische Marke Maldon ist für ihre pyramidenförmigen Salzflocken weltweit bekannt und gilt als Standard in vielen Küchen. Selbst Starkoch Jamie Oliver schwärmt von dem Salz.

Enthüllung um Salzherkunft sorgt für Aufsehen

Eine Recherche der britischen Zeitung "The Observer" belegt nun, dass Maldon entgegen der Werbung nicht ausschließlich Meersalz aus Essex verwendet. Stattdessen wird bei der Produktion tonnenweise Steinsalz aus deutschen Bergwerken beigemischt.

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Das Unternehmen setzt auf das sogenannte Salt-on-Salt-Verfahren: Salzwasser aus einem Meeresarm in Essex wird mit importiertem Steinsalz vermischt, wodurch der Salzgehalt erhöht wird. Beim anschließenden Erhitzen bleibt mehr Salz zurück – daraus entstehen die charakteristischen Flocken. Obwohl das zusätzliche Steinsalz im Endprodukt enthalten ist, deklariert Maldon die Flocken auf der Verpackung weiterhin als 100 Prozent Meersalz aus Essex.

Geteilte Reaktionen der Kunden

Die Enthüllungen sorgen für geteilte Meinungen. Manche fühlen sich getäuscht: "Die Tatsache, dass Maldon uns alle getäuscht hat, ist ehrlich gesagt sehr enttäuschend", heißt es in einem Kommentar. Andere bleiben der Marke treu: "Ist mir egal. Ich kaufe es weiterhin. Es ist das beste Salz überhaupt."

Einige Konsumenten suchen bereits nach Alternativen oder wünschen sich eine Bewertung von Fachleuten. Auch Fragen zur Transparenz und Ehrlichkeit der Kennzeichnung werden laut.

Gesetzliche Lage und internationale Unterschiede

Maldon argumentiert laut "Observer", dass Steinsalz ursprünglich ebenfalls aus dem Meer stammt. Die britische Lebensmittelbehörde FSA untersuchte das Unternehmen bereits 2019 und 2020, sah aber keinen Handlungsbedarf, da gesetzlich nicht klar geregelt ist, was als Meersalz gilt. Kritiker fordern dennoch eine transparentere Kennzeichnung auf der Verpackung.

In Kanada sind die Vorschriften strenger: Dort darf Salz aus Bergwerken nicht als Meersalz verkauft werden. Deshalb wurde auf einigen Packungen die Bezeichnung geändert. In der Schweiz ist die Rechtslage unklar, ob der Zusatz von Steinsalz zulässig ist – verkauft wird Maldon dort weiterhin als Meersalz.