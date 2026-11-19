i Zwei Löffel Tomatenmark sind der einfache Küchenkniff, der einer schnellen Spaghetti-Sauce besonders viel Geschmack und aromatische Tiefe verleiht. iStock/Lauri Patterson Zwei Löffeln DAVON So schmeckt die Spaghetti-Sauce wie beim Italiener Keine stundenlange Kochzeit, kein Geheimrezept: Zwei Löffel Tomatenmark können aus einfacher Tomatensauce ein echtes Geschmackserlebnis machen. Von Heute Life 19.11.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer seine Spaghetti-Sauce besonders aromatisch mag, muss dafür nicht stundenlang am Herd stehen. Ein einfacher Küchenkniff soll den Geschmack deutlich intensivieren – und braucht gerade einmal zwei Esslöffel einer Zutat, die in vielen Küchen ohnehin im Vorratsschrank steht.

Das Geheimnis: Tomatenmark. Richtig zubereitet, verleiht es einer einfachen Tomatensauce eine erstaunliche geschmackliche Tiefe. Entscheidend ist allerdings nicht nur die Menge, sondern vor allem der Zeitpunkt, zu dem es in den Topf kommt.

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Der entscheidende Trick passiert am Anfang

Viele geben das Tomatenmark gemeinsam mit den passierten oder stückigen Tomaten in den Topf. Genau das ist laut diesem Küchentrick nicht ideal. Denn das Mark sollte zunächst in heißem Olivenöl angeröstet werden.

Das brauchst du für vier Personen: 2 gehäufte Esslöffel Tomatenmark

Olivenöl zum Anbraten

1 bis 2 Zwiebeln

1 bis 2 Knoblauchzehen

2 Dosen stückige Tomaten (je 400 Gramm)

Salz und Pfeffer

Oregano und Basilikum, frisch oder getrocknet

Optional: ein Schuss Rotwein

Dafür Zwiebeln und Knoblauch in etwas Olivenöl glasig dünsten. Anschließend zwei gehäufte Esslöffel Tomatenmark hinzufügen und unter ständigem Rühren etwa zwei bis drei Minuten bei mittlerer Hitze rösten. Sobald das Mark etwas dunkler wird und sein Aroma entfaltet, ist der richtige Zeitpunkt gekommen, zwei Dosen stückige Tomaten (je 400 Gramm) in den Topf geben. Dazu Salz, Pfeffer, Oregano und Basilikum nach Geschmack.

Anschließend die Sauce bei niedriger Hitze rund 20 Minuten köcheln lassen. Wer das Aroma zusätzlich intensivieren möchte, kann die Tomatenmischung zuvor mit einem Schuss Rotwein ablöschen.

Warum zwei Löffel den Geschmack verändern

Hinter dem einfachen Handgriff steckt ein chemischer Prozess: Beim Erhitzen entstehen durch die sogenannte Maillard-Reaktion neue Aromastoffe. Dabei reagieren unter anderem Zucker und Aminosäuren miteinander.

Das sorgt für kräftige Röstaromen und einen intensiveren Geschmack. Die Sauce bekommt dadurch mehr Tiefe und wirkt weniger säuerlich und eindimensional. Wichtig: Das Tomatenmark darf nicht anbrennen. Sonst können sich unerwünschte Bitterstoffe entwickeln.