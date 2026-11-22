i Nicht nur in Österreich sind Igel offenbar akut gefährdet. Tierschutz Austria pflegt ebenfalls 100e Igel pro Jahr, die durch die Klimaerwärmung meist zu spät zur Welt kommen und dann zu klein sind um zu überwintern. Tierschutz Austria Tierische Not Nicht nur bei uns kämpft man um die stacheligen Kinder Sie wiegen teilweise gerade einmal 100 Gramm und haben kaum eine Chance, den Winter zu überleben. Auch in Italien kämpfen Tierretter für die Igel. Von Heute Tierisch 22.11.2026, 08:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was normalerweise ein Ort der Hoffnung ist, gleicht derzeit einer überfüllten Kinderstation: In der italienischen Igelklinik "La Ninna" im Piemont herrscht Ausnahmezustand. Immer mehr winzige, völlig entkräftete Igelbabys werden eingeliefert. Manche wiegen gerade einmal 100 bis 200 Gramm – viel zu wenig, um den bevorstehenden Winter aus eigener Kraft zu überstehen. Für die Tierretter beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Wenn der Herbst plötzlich zur Geburtszeit wird

Der Grund für die dramatische Entwicklung ist alarmierend: Durch die steigenden Temperaturen gerät der natürliche Rhythmus der stacheligen Wildtiere zunehmend durcheinander. Während späte Igelwürfe früher größtenteils spätestens Anfang September zur Welt kamen, werden inzwischen sogar noch im November Jungtiere geboren.

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Für die Kleinen kann das ein Todesurteil bedeuten. Denn bevor sich ein Igel zum Winterschlaf zurückzieht, muss er ausreichend Fettreserven aufgebaut haben. Tierarzt Massimo Vacchetta, der die Rettungsstation vor 14 Jahren gründete, nennt dafür ein Gewicht von mindestens 700 Gramm. Viele seiner jüngsten Patienten bringen nicht einmal ein Drittel davon auf die Waage.

300 Patienten - und es werden immer mehr

Bereits Mitte November versorgte das Team rund 300 Igel, etwa zwei Drittel davon Jungtiere. Weitere 100 bis 200 Notfälle werden bis zum Winter erwartet. Schon im vergangenen Jahr musste die Einrichtung mehr als 700 Tiere betreuen.

Nicht jeder Igel, der im November unterwegs ist, benötigt automatisch menschliche Unterstützung. Doch auffallend kleine, stark abgemagerte, verletzte oder apathische Tiere sollten unbedingt von einer fachkundigen Wildtierstation beurteilt werden. Besonders alarmierend ist es, wenn ein Igel tagsüber orientierungslos herumläuft oder sich nicht mehr richtig einrollen kann. Ein Mindestgewicht allein entscheidet allerdings nicht über die Überlebenschancen: Auch Gesundheitszustand, Witterung und Nahrungsangebot spielen eine Rolle. Wer helfen möchte, kann Laubhaufen liegen lassen, auf Pestizide verzichten und eine flache Wasserschale bereitstellen.

Dabei kommen längst nicht nur hilflose Babys in die Klinik. Auch erwachsene Igel werden zunehmend abgemagert, krank oder völlig erschöpft aufgefunden. Lange Dürreperioden und extreme Sommerhitze lassen ihre natürlichen Nahrungsquellen schwinden. Insekten, Würmer und andere wirbellose Tiere werden zur Mangelware. Die Folgen sind erschreckend: Manche der eigentlich nachtaktiven Igel müssen sogar tagsüber nach Futter suchen, weil sie sonst nicht genügend Nahrung finden.

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Inkubator statt Laubhaufen

In der Igelklinik wird nun um jedes einzelne Leben gekämpft. Besonders geschwächte Tiere kommen in Wärmeinkubatoren, erhalten Flüssigkeit und bei Bedarf sogar Sauerstoff. Ultraschallgeräte und weitere medizinische Ausstattung helfen bei der Behandlung.

Acht fest angestellte Mitarbeiter und zahlreiche Freiwillige kümmern sich um die kleinen Patienten. Jeder Igel bekommt sogar einen eigenen Namen. Nicht bloß, um ihn unterscheiden zu können, sondern auch als Zeichen der Hoffnung, dass er eines Tages wieder in die Freiheit zurückkehren darf. Für viele wird das allerdings frühestens im kommenden Frühjahr möglich sein.

Das stille Sterben

Auch Wissenschaftler der Universität Turin beobachten die Entwicklung mit Sorge. Untersuchungen zeigen, dass Infektionen und Parasiten bei den geschwächten Tieren zunehmend zum Problem werden. Gleichzeitig sorgen mildere Winter dafür, dass Igel länger aktiv bleiben oder bereits im Februar erwachen – zu einem Zeitpunkt, an dem oft noch nicht genügend Nahrung vorhanden ist.

Hinzu kommen bekannte Gefahren wie Straßenverkehr, Pestizide, Netze und die Zerstörung natürlicher Lebensräume. Besonders tragisch: Das Leid der Tiere bleibt häufig unbemerkt. Viele verenden versteckt in der Natur, ohne dass jemals jemand von ihrem Schicksal erfährt. Die Igelretter von "La Ninna" wollen zumindest jenen eine zweite Chance geben, die rechtzeitig gefunden werden.