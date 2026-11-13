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Studio Dan bringt mit
Studio Dan bringt mit "Sonnensittich" zeitgenössische Musik und Film in einen spannenden Dialog.
Foto: Studio Dan
Eröffnungskonzert am 1.12.

Gewinne Konzertkarten zum Musikalischen Adventkalender

"Heute" verlost 2 x 2 karten für das Eröffnungskonzert STUDIO DAN - Sonnensittich am 1. Dezember im Porgy & Bess .
Von Irma Basagic
13.11.2026, 10:00

Der Musikalische Adventkalender lädt zum 18. Mal zu einer einzigartigen Konzert- und Veranstaltungsreihe quer durch ganz Wien – vom 1. im 1. Bezirk bis zum 23. im 23. Bezirk. Das diesjährige Motto: "Re/connection - Der Musikalische Adventkalender verbindet Wien".

Veranstaltet vom Kulturverein d’Akkordeon, seit 2024 unter der künstlerischen Leitung von Lisa Reimitz und Franziska Hatz, bietet der Musikalische Adventkalender wieder fein kuratierte Kulturveranstaltungen im Advent – vielstimmig, gesellschaftlich bewusst und zugleich niederschwellig zugänglich.

Die Auftritte von Studio Dan eröffnen neue Perspektiven auf Rhythmus, Klang und Bewegung. Überzeuge dich selbst am 1. Dezember im Porgy &amp; Bess.
Die Auftritte von Studio Dan eröffnen neue Perspektiven auf Rhythmus, Klang und Bewegung. Überzeuge dich selbst am 1. Dezember im Porgy & Bess.
Foto: Studio Dan

Gewinne Karten für das Eröffnungskonzert am 1. Dezember

Studio Dan eröffnet den MUAD mit einem Kurzfilmprogramm, das bewegtes Bild und Live-Musik in einen gemeinsamen Dialog bringt. Historische, experimentelle und zeitgenössische Filme treffen auf eigens entwickelte Kompositionen und zeigen, wie unterschiedlich Musik Bilder verändern kann.

Im Mittelpunkt steht der Animationsfilm Sonnensittich von Fekry Helal und Ralph Mothwurf. Die Geschichte eines Außenseiters erzählt davon, dass der erste Eindruck oft täuschen kann. .

Studio Dan w/ Ralph Mothwurf & Martin Ohrwalder 'Sonnensittich' (A)

Das Gewinnspiel ist aktiv bis Freitag, 27. November 2026, 09:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

ib, Akt. 13.11.2026, 10:00, 10.11.2026, 12:50
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