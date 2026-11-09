i Martin Gore (li.) startete das Solo-Projekt "MG x CD + JL =" Travis Shinn Synthie-Pop-Kultband Neues von Depeche Mode – Film-Remix, Solo-Projekt Depeche Mode steuern einen neuen Remix zum nächsten "Hunger Games"-Film bei. Außerdem überrascht Martin Gore mit einem Solo-Projekt. Von Jochen Dobnik 09.11.2026, 23:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gleich zwei musikalische Lebenzeichen von Depeche Mode!

Zwar gibt es noch immer keine Anzeichen dafür, dass Dave Gahan und Martin Gore gemeinsam an neuer Musik arbeiten oder an einer Tour für 2027 basteln, dennoch dürfen sich Fans freuen.

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So wird die britische Synthie-Kultband auf dem Soundtrack zu "Hunger Games: Sunrise on the Reaping" (erscheint am 13. November) vertreten sein. Gemeinsam mit der syrisch-armenisch-amerikanischen Musikerin KÁRYYN steuern sie eine überarbeitete Version von "Survive" bei.

Der Song stammt ursprünglich aus den 2025 veröffentlichten "Memento Mori"-Sessions. Für das neue "Hunger Games"-Projekt erhält das düstere Stück nun eine weitere musikalische Ebene.

Es bleibt abzuwarten, wie stark sich die gemeinsame Fassung vom Original unterscheidet.

Daüber hinaus hat Martin Gore gemeinsam mit dem Künstler und Texter Cliff Damavandi sowie dem Sänger Johnnie Lee – unter dem Projektnamen MG x CD + JL = die dunkle Single "Cross Whisper" veröffentlicht, auf dem auch die Tochter des Depeche-Mode-Masterminds zu hören ist.

Der Song entstand auf ungewöhnliche Weise: "Ich war mit Freunden unterwegs, und wir kamen auf das Thema Tod zu sprechen. Da erzählte ich ihnen, dass immer, wenn jemand aus meinem Umfeld stirbt, Vögel auftauchen, manchmal sogar ein ganzes Jahr lang jeden Tag vor meinem Fenster. Als meine Mutter starb, kam ein Vogel, und auch, als mein Hund starb. Als meine Katze starb, kam ein Vogel ins Haus und flog die Treppe hinunter in ihr Zimmer!", so Gore.

Cliff Damavandi war von der Geschichte so berührt, dass er einen Text dazu schrieb, den Gore anschließend vertonte. "Cross Whispers" beginnt mit eindringlichen, geflüsterten Stimmen, die allmählich Gores Synthesizern weichen. Zwischen melodischen Passagen wogt das Flüstern in Wellen, begleitet von einem eindringlichen Hämmern, das an den Vogel erinnert, der Gores Studio besuchte.