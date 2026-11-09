i Sandra kommt 2027 live auf die Wiener Donauinsel. Universal Music 2027 live in Wien Sandra: 80er-Ikone feiert "wichtigstes Album" Mit "Maria Magdalena" wurde Sandra zum Weltstar. Nun feiert sie 40 Jahre "The Long Play" – mit limitierter Neuauflage. 2027 ist sie live in Wien. Von Jochen Dobnik 09.11.2026, 20:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Teenager-Idol, Stilikone und Pop-Phänomen: Sandra prägte die 1980er-Jahre wie nur wenige andere Sängerinnen.

Hits wie "(I’ll Never Be) Maria Magdalena", "In The Heat Of The Night" oder "Little Girl" machten sie international bekannt. Nun kehrt ihr Debütalbum "The Long Play" als limitierte Jubiläumsausgabe zurück.

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Die Neuauflage erscheint mit dem ursprünglichen Cover und der originalen Reihenfolge der Songs. Auf ein modernes Remaster oder andere nachträgliche Veränderungen wurde verzichtet.

Fans bekommen die Titel somit in jener Fassung zu hören, die 1985 veröffentlicht wurde – und es in Österreich bis auf Platz 18 schaffte.

zVg

"Album entstand aus dem Herzen"

Neben den großen Hits enthält die Platte auch "On The Tray (Seven Years)", den Liebessong "You And I" und die Ballade "Change Your Mind".

Für Sandra ist die Veröffentlichung mit vielen persönlichen Erinnerungen verbunden. "Es ist ein wunderschönes Gefühl, dass mein wichtigstes Album noch einmal neu aufgelegt wird", erklärt die Sängerin.

"Ich habe so viele unvergessliche Erinnerungen an diese Zeit und an diese Platte, die wirklich aus dem Herzen heraus entstanden ist. Ich liebe es, diese Songs bis heute vor alten und neuen Fans performen zu dürfen."

Mit zwölf Jahren erste Single

Ihre Karriere begann Sandra Ann Lauer, so ihr Geburtsname, bereits als Kind. Mit zwölf Jahren nahm sie ihre erste Single auf, der große Durchbruch ließ jedoch noch auf sich warten. Erst mit "(I’ll Never Be) Maria Magdalena" gelang der internationale Durchbruch. Der Song erreichte in 19 Ländern Platz eins.

Nach 1992 zog sich die Sängerin vorerst aus dem Rampenlicht zurück, wurde Mutter von Zwillingen und konzentrierte sich auf ihre Familie. Heute tritt sie vor allem bei Retroshows auf. Am 23. Juli 2027 wird Sandra auch beim Donauinsel-Open-Air "Forever Young - Das 80er-Festival" live zu sehen sein.

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Mit der Jubiläumsausgabe von "The Long Play" (Universal Music) kehrt nun jenes Album zurück, mit dem ihre große Solokarriere begann – unverändert und mit jeder Menge Eighties-Nostalgie.