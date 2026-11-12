i Robert Smith (The Cure) beim Roskilde Festival in Dänemark, 2026. via REUTERS Besondere Live-Version The Cure krönen neuen "Hunger Games"-Soundtrack The Cure übernehmen den letzten und damit besonderen Platz auf dem neuen Soundtrack zu "Hunger Games: Sunrise on the Reaping". Von Jochen Dobnik 12.11.2026, 05:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

The Cure setzen den Schlusspunkt auf dem Soundtrack zu "Hunger Games: Sunrise on the Reaping".

Einen brandneuen Song gibt es von den britischen Gruft-Rockern zwar nicht, dafür dürfen sich Fans auf eine bislang unveröffentlichte Liveversion von "Alone" freuen.

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Aufgenommen wurde der Titel 2022 bei einem Konzert in Berlin. Damit erscheint nun eine besondere Fassung jenes Songs, der zwei Jahre später das Album "Songs of a Lost World" eröffnete. Der Soundtrack kommt am 13. November heraus – genau eine Woche vor dem Kinostart des neuen "Hunger Games"-Films.

Unterdessen hat Frontmann Robert Smith angekündigt, 2027 wieder mit neuen Songs auf Tour gehen zu wollen. "Natürlich darf ich noch nicht verraten, wo und wann, aber ich bin zuversichtlich, dass sie voller neuer Songs sein werden."

Über die geplanten Veröffentlichungen der Band hat Smith bereits mehrfach gesprochen. 2024 bezeichnete er das nächste Cure-Album als Gegenstück zu "Songs of a Lost World". Die Platte sei bereits fertig. Darüber hinaus arbeitet der Musiker an einem weiteren Album, das sich deutlich von den beiden anderen unterscheiden soll.

"Es ist wirklich sehr beliebiges Zeug, wie Late-Night-Studio-Zeug. Aber einiges davon ist wirklich gut, es ist einfach sehr, sehr anders", erklärte Smith. Dieses dritte Projekt ist allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen. Bei einigen Songs sollen noch die Texte fehlen.

Große Namen treffen auf junge Musiker

Für "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)" wurden Künstler aus unterschiedlichen Generationen und Musikrichtungen versammelt. Verantwortlich für die Zusammenstellung ist Grammy-Preisträger Dave Cobb.

Neben The Cure ist eine weitere große britische Band vertreten: Depeche Mode liefern gemeinsam mit KÁRYYN eine neu bearbeitete Version von "Survive". Stevie Nicks steuert einen "Arena Mix" von "Doing The Best That I Can" bei.

Auch Noah Cyrus, Lizzy McAlpine, Ella Langley, Mckenna Grace und Violet Grohl – die Tochter von Foo Fighters- und Nirvana-Gründer Dave Grohl – sind auf dem Album zu hören.

Drei Titel wurden bereits vorab veröffentlicht: Noah Kahans "Draw You Out", "Black Stars" von The Smashing Pumpkins und "Favor" von Gigi Perez.

Katniss-Darstellerin ist ebenfalls dabei

Für Fans der Filmreihe hält der Soundtrack noch eine weitere Überraschung bereit. Jennifer Lawrence, die in den ursprünglichen Filmen Katniss Everdeen verkörperte, singt "Deep in the Meadow".

Mit der Berliner Liveaufnahme von "Alone" bleibt The Cure jedoch das letzte Wort auf dem Album. Der Soundtrack erscheint am 13. November, der dazugehörige Film folgt am 20. November 2026.