i Ein blutiges Geschäft - die Pelzindustrie! picturedesk.com Tierische Demonstration Deshalb sorgt Pelz in Wien noch immer für Proteste Während in Wiens Nobelboutiquen sündhaft teure Mode verkauft wird, kämpfen Tierschützer gegen das grausame Pelz-Geschäft. Von Heute Tierisch 23.11.2026, 09:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Edle Stoffe, exklusive Designerstücke und Preise, bei denen gewöhnlichen Menschen schwindelig wird: Der Wiener Kohlmarkt gehört zu den teuersten Einkaufsadressen Österreichs. Doch hinter den glänzenden Auslagen verbirgt sich nach Ansicht von Tierschützern auch eine besonders grausame Seite der Modeindustrie. Denn während zahlreiche internationale Modehäuser längst auf Echtpelz verzichten, halten andere weiterhin daran fest.

Genau dagegen macht der Verein gegen Tierfabriken (VGT) mobil. Am Dienstag, dem 24. November, von 16 bis 18 Uhr, wollen Tierschützer vor der Luxus-Boutique Loro Piana am Kohlmarkt 6 demonstrieren. Die italienische Modemarke gehört zum französischen Luxuskonzern LVMH, zu dem unter anderem auch Louis Vuitton, Dior und Fendi zählen. Mit Transparenten, Megafonen und Redebeiträgen wollen die Aktivisten auf das Leid aufmerksam machen, das ihrer Ansicht nach hinter dem Geschäft mit Echtpelz steckt.

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Für einen Pelzmantel sterben viele Tiere

Was auf den Laufstegen dieser Welt als exklusiver Luxus präsentiert wird, beginnt für zahlreiche Tiere unter Bedingungen, die mit ihren natürlichen Bedürfnissen kaum vereinbar sind. Nerze, Füchse und andere Pelztiere werden auf Farmen häufig in engen Käfigen gehalten. Sie können weder ausreichend laufen noch graben, jagen oder ihr natürliches Sozialverhalten ausleben.

Hinzu kommen die Methoden, mit denen die Tiere schließlich getötet werden, um ihr Fell möglichst unbeschädigt zu gewinnen. Auch Wildfänge stehen in der Kritik, weil Fallen erhebliche Verletzungen und lang anhaltendes Leiden verursachen können. Für den VGT ist deshalb klar: Pelz ist kein harmloses Luxusprodukt, sondern untrennbar mit Tierleid verbunden.

Österreich verbietet Pelzfarmen - verkauft wird trotzdem

Besonders widersprüchlich erscheint die Situation in Österreich. Bereits 1998 schloss hierzulande die letzte Pelzfarm. Mit dem österreichischen Tierschutzgesetz wurde die Haltung und Tötung von Tieren zur Pelzgewinnung schließlich ausdrücklich verboten.

Der Handel mit importierten Pelzprodukten ist hingegen weiterhin grundsätzlich erlaubt. Damit können in Österreich Kleidungsstücke verkauft werden, deren Herstellung im eigenen Land aus Tierschutzgründen untersagt wäre. Genau diese Lücke kritisieren Tierschutzorganisationen seit Jahren. Sie fordern nicht nur ein Ende der Pelztierzucht, sondern auch ein europaweites Verkaufsverbot für Produkte aus Echtpelz.

Immer mehr Modehäuser verabschieden sich Pelz

Dass luxuriöse Mode auch ohne Echtpelz funktionieren kann, zeigen zahlreiche internationale Marken, die sich bereits von entsprechenden Kollektionen verabschiedet haben. Auch Max Mara hat nach einer internationalen Tierschutzkampagne den Ausstieg aus Echtpelz angekündigt.

Doch nicht alle Unternehmen ziehen mit. Der VGT kritisiert insbesondere den Luxuskonzern LVMH, dessen Marken weiterhin Pelzprodukte anbieten. Bereits am 17. Oktober zogen nach Angaben der Tierschutzorganisation rund 200 Menschen durch Wiens Einkaufsstraßen, um gegen den Pelzhandel zu demonstrieren. Dabei standen unter anderem Geschäfte von Louis Vuitton und Dior im Mittelpunkt.

Anti-Pelz-Demonstration in Wien Dienstag, 24. November 2026 16 bis 18 Uhr Kohlmarkt 6, 1010 Wien – vor Loro Piana Veranstalter: Verein gegen Tierfabriken (VGT)

Der Protest geht weiter

Mit der angekündigten Demonstration vor Loro Piana wollen die Aktivisten nun erneut Druck auf die Luxusbranche ausüben. Passanten sollen durch Flugblätter und Gespräche über die Bedingungen in der Pelzindustrie informiert werden.

Die entscheidende Frage bleibt: Wie zeitgemäß ist ein Luxusprodukt, für das Tiere unter problematischen Bedingungen gehalten und getötet werden, wenn längst Alternativen existieren? Für den VGT steht fest, dass die Proteste erst dann enden sollen, wenn Echtpelz vollständig aus den Regalen verschwunden ist.