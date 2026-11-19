i Ferdinand Seebacher, Maximilian Brückner und Rex am Set für die neuen Fälle mit dem tierischen Ermittler ORF/Petro Domenigg Brückner bangte um seine Rolle Startschwierigkeiten! "Rex" wollte sein Herrchen nicht "Heute" besuchte das "Kommissar Rex"-Team beim Dreh. Inzwischen sind Rex und sein Herrchen Freunde – doch der Start ließ Brückner um die Rolle bangen. Von Elena Mark 19.11.2026, 15:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 1994 gehört "Kommissar Rex" zur österreichischen Fernsehgeschichte, seit dem Frühjahr ermittelt der Vierbeiner mit einem neuen Team. "Heute" schaute Hauptdarstellern Maximilian Brückner, Ferdinand Seebacher, Alfred Dorfer und Doris Golpashin und ihrem vierbeinigen Kollegen beim Dreh zur zweiten Staffel in der Wiener Innenstadt über die Schulter.

Für Golpashin, die als Majorin Evelyn Leitner die Ermittler anführt, ist klar wieso die Geschichten um den tierischen Ermittler auch Jahrzehnte später wieder Anklang beim Publikum finden: Rex hat längst Kultstatus und "in der österreichischen Filmlandschaft ein Denkmal gesetzt. Ich persönlich finde, dass Kommissar Rex vergleichbar ist mit Mozartkugeln und dem Stephansdom," erzählt sie lachend im Talk.

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Ein Tag am Set mit "Kommissar Rex" i ?

Startschwierigkeiten zwischen Rex und Herrchen

Bis der "neue" Rex und sein Partner zusammenfanden, brauchte es allerdings etwas Zeit. Maximilian Brückner, der als Chefinspektor Max Steiner an Rex' Seite ermittelt, hatte beim ersten Kennenlernen wenig Glück. Er sollte mit dem Hund für ein Foto posieren – aber: "Der ist weggelaufen und war voll unangenehm. Der wollte einfach kein Foto mit mir machen", erzählt Brückner.

Das gescheiterte erste Kennenlernen bereitete ihm Sorgen. "Ich dachte, so funktioniert das nicht. Und dann kriege ich diesen Job sicher nicht." Doch Brückner bekam die Rolle – und hat inzwischen auch Rex für sich gewonnen. "Jetzt ist es so eine Art Freundschaft geworden", erzählt der Schauspieler. Wobei die Liebe auch durch den Magen geht: "Ich bin halt auch der, der immer Leckerlis hergibt. Vielleicht deswegen."

Ferdinand Seebacher, der als Inspektor Felix Burger an Brückners Seite ermittelt, wird immer wieder auf der Straße von Fans der Serie erkannt – doch er weiß längst, wem die größte Aufmerksamkeit gilt: "Der absolute Star ist natürlich der Hund. Das war damals ein Phänomen und das ist es auch heute wieder."

Texthänger sind keine erlaubt

Und der Vierbeiner legt am Set ordentlich vor. "Texthänger hat der keine", lacht Golpashin im Talk und fügt hinzu: "Dieser Hund funktioniert seit drei Monaten jeden Tag an diesem Set und dann wird von dir als Schauspieler erwartet, dass du keinen Texthänger hast. Wenn der Hund schon so gut funktioniert, darf es am menschlichen Versagen nicht scheitern."

"Die Menschen kommen und gehen und der Hund bleibt"

Für Alfred Dorfer, der den Gerichtsmediziner Dr. Tom Wippler spielt, erklärt sich der Erfolg auch mit dem besonderen Hauptdarsteller. Die Besetzung kann wechseln, Rex bleibt der Publikumsliebling. Oder wie Dorfer das Erfolgsgeheimnis zusammenfasst: "Die Menschen kommen und gehen und der Hund bleibt."