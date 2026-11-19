i Hans Sigl ist mit dem deutschen Kanzler Friedrich Merz unzufrieden Screenshot "Permanente Überforderung" "Bergdoktor" Hans Sigl rechnet mit Kanzler Merz ab Als "Bergdoktor" nimmt Hans Sigl seinen Patienten die Angst. Im Talk erklärt er, warum ihm genau dieses Gespür beim deutschen Kanzler fehlt. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 14:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn in Ellmau jemand nicht mehr weiterweiß, ist Dr. Martin Gruber zur Stelle. Seit 2008 spielt Hans Sigl den "Bergdoktor" – jetzt steht er in der 20. Staffel erneut vor großen Herausforderungen. Wie viel von ihm selbst in dem TV-Arzt steckt? "100 Prozent", sagt er ohne Zögern im Podcast "Message Macht Medien".

Als "Bergdoktor" macht Sigl seinen Patienten Mut, wenn sie Angst haben. Auch ein Kanzler sollte den Menschen aus seiner Sicht Zuversicht geben. Genau das vermisst er bei Deutschlands Kanzler Friedrich Merz, sagt er im Podcast. Moderator Gerald Fleischmann hakt nach: Warum sollte es eine Rolle spielen, was ein Schauspieler über Politik denkt? Sigl fragt zurück: "Was ist denn die Expertise von vielen Politikern?"

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Friedrich Merz "nicht mit Empathie gesegnet"

Als Fleischmann fragt, ob Merz mit seiner Politik die AfD stärker mache, wird Sigl deutlich: "Unglücklicherweise ist Herr Merz nicht mit dieser Empathie gesegnet, die er im Moment bräuchte, um den Menschen Zuversicht zu geben."

Er würde sich wünschen, beim Kanzler das Gefühl zu haben: "Dieser Mann hat sein Team im Griff." Wenn er bei Politikern aber eine "permanente Überforderung" spüre, sei das genau das Gegenteil von dem, was die Leute hören wollen.

Neue Staffel "Der Bergdoktor"

Auf dem Gruberhof dürfte es für den "Bergdoktor" selbst bald schwierig werden, die Dinge im Griff zu behalten. In der 20. Staffel kommt Franziska mit Martins fünfjährigem Sohn Johann aus New York zu Besuch. Das Wiedersehen sorgt für Streit in der Familie. Die acht neuen Folgen sind für Anfang 2027 geplant.