i Victoria Swarovski auf Kuschelkurs Manuel Pallhuber Große Ehre in Bulgarien Victoria Swarovski räumt ab! Jetzt gibt's einen Award Großer Jubel bei Victoria Swarovski! Die Moderatorin und Sängerin darf sich über eine besondere Auszeichnung freuen und kann ihr Glück kaum fassen. Von Romina Colerus 19.11.2026, 15:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da strahlt jemand über beide Ohren! Victoria Swarovski hat bei den "Glamour Women of the Year Awards" in Bulgarien einen Preis erhalten. Ihre Freude darüber teilte die 32-Jährige jetzt mit ihren Fans auf Instagram.

"Ich bin so, so glücklich, den Glamour Women of the Year Award erhalten zu haben!", schreibt die Tirolerin begeistert zu ihrem Posting.

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Doch den Erfolg möchte Swarovski nicht alleine feiern. Besonders ihrer Familie und ihrem Team widmet sie liebevolle Worte: "Ohne meine Familie und mein unglaubliches Team wäre nichts davon möglich gewesen. Ein großes Dankeschön an euch alle!"

Auch bei der bulgarischen Ausgabe des Magazins "Glamour" bedankt sich die TV-Beauty für die besondere Ehre.

Für Swarovski ist der Award jedenfalls ein weiterer Grund zum Strahlen und der Beweis, dass sie längst auch international für Aufmerksamkeit sorgt.