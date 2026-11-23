i Damon (links) oder Sansa (rechts) sind vielleicht nicht die "perfekten" Hunde, aber hätten sich gerade deshalb ein wunderbares Zuhause verdient. ©Tierschutz Austria Tierische Weihnachten Taub oder blind! Auch Handicap-Hunde haben Wünsche Im Tierschutzhaus Vösendorf hoffen zahlreiche Tiere auf ein kleines Weihnachtswunder. Mit der Christkind-Aktion kann jeder zum Weihnachtsengel werden. Von Heute Tierisch 23.11.2026, 12:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachten ist das Fest der Liebe, der Familie und der kleinen Wunder. Doch für viele Schützlinge im Tierschutzhaus Vösendorf bleibt der größte Wunsch auch heuer unerfüllt: ein eigenes Zuhause. Besonders schwer haben es Tiere, die aufgrund einer Behinderung, ihres Alters oder einer chronischen Erkrankung bei der Vermittlung oft übersehen werden. Mit der Christkind-Aktion 2026 möchte Tierschutz Austria genau diesen Vierbeinern eine besondere Freude bereiten.

"Sansa" hört vielleicht nichts, versteht aber so viel

Die junge Mischlingshündin Sansa ist taub. Doch wer glaubt, dass sie deshalb weniger Lebensfreude besitzt, wird schnell eines Besseren belehrt. Die freundliche Hündin liebt Menschen, ist ausgesprochen lernwillig und übt bereits fleißig Handzeichen. Denn auch ohne Gehör können Hunde eine enge Bindung zu ihren Menschen aufbauen und wunderbar kommunizieren.

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Was Sansa noch fehlt, ist ein ruhiges Zuhause bei Menschen, die bereit sind, mit ihr eine gemeinsame Sprache zu finden. Bis dahin ist ihr Weihnachtswunsch ganz bescheiden: ein paar köstliche Kauartikel, die ihr den Tierheimalltag versüßen.

"Damon" sieht kaum noch - spürt aber Zuwendung umso besser

Auch Damon gehört zu jenen Schützlingen, die besondere Aufmerksamkeit benötigen. Der ältere Vierbeiner ist beinahe blind und kann seine Umwelt nur noch eingeschränkt wahrnehmen. Umso wichtiger sind für ihn vertraute Menschen, liebevolle Zuwendung und das Gefühl von Sicherheit.

Sein Wunschzettel ist ebenfalls alles andere als extravagant: Damon würde sich über Pferdefutter freuen. Eine kleine Aufmerksamkeit, die dem betagten Tier den Alltag ein wenig verschönern soll.

„Tiere mit Handicap oder chronischen Erkrankungen werden bei der Vermittlung oft übersehen. Dabei zeigen sie häufig eine besonders starke Bindung an ihre Menschen“ Stephan Scheidl Tierschutz Austria, Tierheimleiter

Mit der Christkind-Aktion möchte die Organisation deshalb nicht nur Geschenke verteilen, sondern auch auf jene Tiere aufmerksam machen, die sonst viel zu oft im Hintergrund bleiben.

Von 16. November bis 23. Dezember können Tierfreunde auf www.christkind-aktion.at einen von mehr als 50 Schützlingen auswählen und dessen Weihnachtswünsche erfüllen. Die Geschenke können persönlich im Tierschutzhaus Vösendorf (Triester Straße 8, 2331 Vösendorf) abgegeben oder direkt dorthin verschickt werden. Eine Video-Anleitung erklärt Schritt für Schritt, wie man zum tierischen Christkind wird.

Bis zum 23. Dezember können Tierfreunde aus mehr als 50 tierischen Wunschlisten wählen und einem Schützling genau das schenken, was er sich wünscht. Ob Futter, Spielzeug oder andere kleine Alltagsfreuden: Die Geschenke sind auf die individuellen Bedürfnisse der Tiere abgestimmt.

So wirst auch du zum Christkind

Wer einem Tier eine Freude bereiten möchte, besucht die Website, wählt einen Schützling aus und registriert sich. Anschließend erhält man dessen persönliche Wunschliste.

Die Geschenke können direkt im Tierschutzhaus Vösendorf abgegeben oder bequem per Post beziehungsweise über einen Onlineshop verschickt werden. Die Übergaben werden fotografisch festgehalten und anschließend in einer Bildergalerie sowie auf den Social-Media-Kanälen veröffentlicht.

„Jedes Geschenk an ein Tier mit besonderen Bedürfnissen ist mehr als eine schöne Geste. Es ist ein Zeichen, dass auch diese Tiere gesehen und geliebt werden.“

Und wer weiß? Vielleicht bringt das Christkind heuer nicht nur Futter und Leckerlis, sondern auch das allergrößte Geschenk: Menschen, die einem besonderen Tier endlich ein Zuhause schenken.