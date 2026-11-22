i Star-Autor Thomas Brezina Screenshot ORF Vier Jahre Einsamkeit "War oft verzweifelt" – Brezina über dunkle Zeiten Erfolgsautor Thomas Brezina spricht offen über schwere Zeiten, eine schmerzhafte Trennung und vier Jahre Einsamkeit. Wer ihm wieder Halt gab. Von Niederösterreich Heute 22.11.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach außen stets gut gelaunt, voller Energie und Lebensfreude – doch auch Bestsellerautor Thomas Brezina (63) hat schwere Zeiten hinter sich. In einem Interview mit dem "Kurier" spricht der erfolgreiche Schriftsteller offen über persönliche Krisen, eine schmerzhafte Trennung und vier Jahre, in denen er alleine war. Auch den ORF NÖ hatte er besucht – mehr dazu hier.

"Ich habe Zeiten erlebt, in denen ich wirklich sehr niedergeschlagen war, sehr verzweifelt", erzählt Brezina im "Kurier". Obwohl er sich selbst als freudigen Menschen beschreibt, könne er auch sehr melancholisch sein. Viele Dinge würden ihn bis heute stark treffen.

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Vier Jahre lang alleine

Besonders zugesetzt habe ihm eine Trennung. Vier Jahre lang lebte der Autor alleine, dazu kamen berufliche Höhen und Tiefen. Nach außen habe er dennoch versucht, stets zu lächeln und gute Laune zu verbreiten.

In dieser schwierigen Lebensphase seien ihm schließlich Menschen begegnet, die sein Leben grundlegend verändert hätten. Hermann Petz und dessen Frau Carmen hätten ihm das Gefühl gegeben, wieder eine Familie zu haben.

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"Es hat mir unglaublich geholfen, es hat mich stabilisiert", erzählt Brezina. Die Unterstützung habe ihm die Ruhe gegeben, wieder zu sich selbst zu finden.

Auch ORF-Aus schmerzte

Eine weitere einschneidende Veränderung war das Ende seiner jahrzehntelangen Tätigkeit für den ORF. 40 Jahre lang habe er mit großer Freude Fernsehen gemacht. Doch die Budgets für das Kinderprogramm seien immer weiter gekürzt worden. Besonders die Schließung der Produktionsfirma KidsTV und der Abschied von langjährigen Mitarbeitern hätten ihm wehgetan.

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Mittlerweile sieht Brezina darin auch einen Neuanfang. Neben seinen Büchern widmet er sich neuen Projekten, darunter dem immersiven Kino "Staunino" in Mörbisch und Vorträgen über Lebensfreude. Mit seinem neuen Leben sei er inzwischen sehr zufrieden.

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Neues Buch über schwierige Lebensphasen

Seine persönlichen Erfahrungen verarbeitet Brezina auch in seinem neuen Roman "Die dunkle Seite, die lacht". Darin hilft eine geheimnisvolle Frau namens Mei den Bewohnern eines Hauses, mit ihren Sorgen und Problemen umzugehen.

Die zentrale Botschaft: Menschen können einander durch schwierige Zeiten helfen. Brezina selbst habe erfahren, wie wichtig Unterstützung, Verständnis und Gemeinschaft seien.

Auch seine fröhlichen Instagram-Videos sieht er als bewussten Gegenpol zu den Schattenseiten des Lebens. Jeden Tag nach schönen Momenten zu suchen, tue ihm selbst gut, erklärt der Autor.