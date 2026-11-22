Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht der Wachauer Advent in Dürnstein (Bezirk Krems) in die zweite Runde. Seit Freitag, 20. November, verwandelt sich die historische Altstadt zwischen Stift Dürnstein, Schloss Dürnstein und Donauufer wieder in eine weihnachtliche Kulisse. Besucher erwartet eine Mischung aus regionaler Kulinarik, Kunsthandwerk und vorweihnachtlicher Stimmung.
Eine Besonderheit ist der schwimmende Adventmarkt auf der MS Wachau. Das Schiff der DDSG Blue Danube liegt während des Adventmarktes an der Anlegestelle in Dürnstein. Dafür wurde eigens in die Stromversorgung investiert.
Neu ist heuer auch die Erweiterung des Adventmarktes auf die Terrasse des Hotels Schloss Dürnstein. Zudem wird die gesamte Altstadt in das weihnachtliche Treiben eingebunden.
Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eröffnete und besuchte den Adventmarkt. "Die Verbindung aus historischer Kulisse, regionalem Handwerk und dem schwimmenden Adventmarkt macht das Angebot unverwechselbar und stärkt die regionale Wertschöpfung weit über den Sommer hinaus", betonte sie.
Der Wachauer Advent findet von 20. bis 22. und 27. bis 29. November sowie von 4. bis 8. und 11. bis 13. Dezember statt.
Für die öffentliche Anreise gibt es ein eigenes Adventticket um 15 Euro für Erwachsene. Es gilt an den Veranstaltungstagen als Tageskarte für die Wachaubahn und die Wachau-Busse. Damit können Besucher auch die Adventmärkte in Weißenkirchen und Spitz erreichen.
An drei Samstagen zwischen 21. November und 5. Dezember ist zudem eine Anreise mit der MS Mariandl ab Krems möglich. Am 29. November bietet die DDSG außerdem eine Schifffahrt von Wien zum Wachauer Advent samt kulinarischem Programm an.