i Wachauer Advent in Dürnstein Robert Herbst Wachauer Advent in Dürnstein Schwimmender Adventmarkt lockt in die Wachau Zwischen Stift, Altstadt und Donau lädt Dürnstein wieder zum Wachauer Advent. Ein besonderes Highlight ist der schwimmende Weihnachtsmarkt. Von Niederösterreich Heute 22.11.2026, 16:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht der Wachauer Advent in Dürnstein (Bezirk Krems) in die zweite Runde. Seit Freitag, 20. November, verwandelt sich die historische Altstadt zwischen Stift Dürnstein, Schloss Dürnstein und Donauufer wieder in eine weihnachtliche Kulisse. Besucher erwartet eine Mischung aus regionaler Kulinarik, Kunsthandwerk und vorweihnachtlicher Stimmung.

Adventmarkt auf einem Schiff

Eine Besonderheit ist der schwimmende Adventmarkt auf der MS Wachau. Das Schiff der DDSG Blue Danube liegt während des Adventmarktes an der Anlegestelle in Dürnstein. Dafür wurde eigens in die Stromversorgung investiert.

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Neu ist heuer auch die Erweiterung des Adventmarktes auf die Terrasse des Hotels Schloss Dürnstein. Zudem wird die gesamte Altstadt in das weihnachtliche Treiben eingebunden.

Adi Aigner (Donau Niederösterreich Tourismus GmbH), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Johann Riesenhuber (Bürgermeister Dürnstein) und Kurt Ostermeier (LOCO Veranstaltungs GmbH) NLK Pfeiffer

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eröffnete und besuchte den Adventmarkt. "Die Verbindung aus historischer Kulisse, regionalem Handwerk und dem schwimmenden Adventmarkt macht das Angebot unverwechselbar und stärkt die regionale Wertschöpfung weit über den Sommer hinaus", betonte sie.

Adventticket um 15 Euro

Der Wachauer Advent findet von 20. bis 22. und 27. bis 29. November sowie von 4. bis 8. und 11. bis 13. Dezember statt.

Für die öffentliche Anreise gibt es ein eigenes Adventticket um 15 Euro für Erwachsene. Es gilt an den Veranstaltungstagen als Tageskarte für die Wachaubahn und die Wachau-Busse. Damit können Besucher auch die Adventmärkte in Weißenkirchen und Spitz erreichen.

An drei Samstagen zwischen 21. November und 5. Dezember ist zudem eine Anreise mit der MS Mariandl ab Krems möglich. Am 29. November bietet die DDSG außerdem eine Schifffahrt von Wien zum Wachauer Advent samt kulinarischem Programm an.