i Helga Krismer bei der Verkündung des Wahlergebnisses gemeinsam mit Präsidiumssprecher Christian Schrefel Die Grünen NÖ Mit 85,12 Prozent Grüne: Krismer erneut zur Spitzenkandidatin gewählt Mit 85,12 Prozent wurde Helga Krismer zur Spitzenkandidatin der Grünen NÖ gewählt. Beim Landeskongress richtete sie eine klare Ansage an ÖVP und SPÖ. Von Erich Wessely 22.11.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim 45. ordentlichen Landeskongress der Grünen Niederösterreich in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) wurden am Sonntag die Weichen für die kommende Landtagswahl in NÖ (vermutlich 2028) gestellt.

Helga Krismer wurde mit 85,12 Prozent der Delegiertenstimmen erneut zur Spitzenkandidatin gewählt. Die 57-Jährige wird damit zum dritten Mal als Nummer eins der Grünen in eine niederösterreichische Landtagswahl ziehen.

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Krismer sitzt seit 2003 im NÖ Landtag, ist seit 2015 Landessprecherin und langjährige Klubobfrau. Nach ihrer Wiederwahl betonte sie: "Die Menschen in Niederösterreich haben ein Recht auf eine gute Zukunft." Zu ihren Schwerpunkten zählen Klimaschutz, leistbares Leben und eine verlässliche Gesundheitsversorgung.

Klare Absage an Landbauer

Deutliche Worte fand Krismer in Richtung ÖVP und SPÖ. Beide Parteien müssten vor der Landtagswahl offenlegen, mit wem sie danach regieren wollen. Sowohl eine blau-schwarze als auch eine blau-rote Koalition sei denkbar. Die Grünen fordern deshalb eine klare Antwort auf die Frage, ob ÖVP oder SPÖ FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer zum Landeshauptmann wählen würden.

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Für Krismer steht jedenfalls fest: Die Grünen würden Landbauer nicht zum Landeshauptmann wählen.

"Ich will unser Land nicht jenen überlassen"

Unter dem Motto "Bitte einsteigen – Richtung Zukunft!" schwor Krismer ihre Partei auf den kommenden Wahlkampf ein. "Ich kandidiere als Spitzenkandidatin der Grünen, weil ich an die Zukunft Niederösterreichs glaube. Ich will unser Land nicht jenen überlassen, die nur verwalten, jammern und Chaos verbreiten", erklärte sie.

Niederösterreich brauche wieder Mut, Zuversicht und eine Politik, die den Menschen Lust auf Zukunft mache, so Krismer. Mit einem motivierten Team wolle sie die Grünen als Stimme für ein gutes und faires Leben positionieren.