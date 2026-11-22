i Thomas Brezina im ORF-Interview Screenshot ORF Überraschendes Ende ORF-Aus: Brezina verrät, wie es ihm heute geht Erfolgsautor Thomas Brezina sprach bei einem Besuch in NÖ über persönliche Krisen, das Ende beim ORF und seine ungebrochene Freude am Schreiben. Von Niederösterreich Heute 22.11.2026, 13:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er hat rund 600 Bücher geschrieben, die in mehr als 35 Sprachen übersetzt wurden. Mit der "Knickerbocker-Bande" und "Tom Turbo" prägte Thomas Brezina ganze Generationen. Doch hinter dem stets gut gelaunten Erfolgsautor steckt auch eine nachdenkliche Seite, wie er nun bei einem Besuch in St. Pölten verriet.

Anlässlich des Kinderlandesfeiertags war Brezina für eine Lesung im Museum Niederösterreich zu Gast. Im Gespräch mit dem "ORF Niederösterreich" sprach er überraschend offen über seine Persönlichkeit und die Schattenseiten seines Erfolgs.

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"Ich bin ein eher melancholischer Mensch"

"Es kommt aus der Erfahrung, dass ich selbst ein eher melancholischer Mensch bin", erklärte Brezina auf die Frage, warum sich seine neueren Bücher häufig mit Lebensfreude und Optimismus beschäftigen.

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Schon in jungen Jahren habe er Karriere gemacht. Doch der Erfolg habe auch Belastungen mit sich gebracht. Deshalb habe er sich immer wieder gefragt, wie er mit schwierigen Situationen besser umgehen und seine Lebensfreude bewahren könne. Diese Erfahrungen gebe er heute in seinen Büchern weiter.

ORF-Aus eröffnete neue Möglichkeiten

Auch über das Ende seiner jahrzehntelangen Zusammenarbeit mit dem ORF sprach der Autor. Im September 2025 hatte der Sender nach mehr als 40 Jahren die Zusammenarbeit beendet. Als Grund wurde eine inhaltliche und budgetäre Neuausrichtung genannt.

Brezina sieht darin mittlerweile auch Chancen: "Oh ja, da sind Türen aufgegangen! Mehr, als ich jemals erwartet hätte." Dennoch vermisse er es, neue Fernsehsendungen zu entwickeln. Dass seine alten "Tom Turbo"-Folgen weiterhin ausgestrahlt werden, freue ihn aber besonders.

Ans Aufhören denkt der Erfolgsautor jedenfalls nicht. Auf die Frage, was passieren müsste, damit er nicht mehr schreibt, antwortete er knapp: "Ich wüsste keinen Grund, warum das so kommen könnte."

Auch die zunehmende Bedeutung künstlicher Intelligenz sieht Brezina für menschliche Kreativität nicht als unüberwindbare Konkurrenz. Für ihn steht fest: "Und die kann nichts Künstliches ersetzen."