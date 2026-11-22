i Pkw landete in Waidhofen an der Ybbs in Bachbett FF Waidhofen-Wirts Waidhofen an der Ybbs Auto stürzte in Bach – Feuerwehr musste Baum fällen Ein Pkw landete in Waidhofen an der Ybbs in einem Bachbett. Für die aufwendige Bergung musste die Feuerwehr sogar einen Baum fällen. Von Niederösterreich Heute 22.11.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In den frühen Morgenstunden des Sonntags (22. November) kam es in Waidhofen an der Ybbs (NÖ) zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Bachbett. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Feuerwehr rückte mit Wathosen an

Um 4.19 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Waidhofen/Stadt-Wirts zur Fahrzeugbergung alarmiert. Um überhaupt zum Unfallwagen gelangen zu können, mussten sich mehrere Feuerwehrleute mit Wathosen ausrüsten. Über Steckleitern schafften sie einen sicheren Zugang zum Bachbett.

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Pkw landete in Waidhofen an der Ybbs in Bachbett i ?

Zunächst entfernten die Einsatzkräfte lose Fahrzeugteile aus dem Wasser, um eine mögliche Umweltgefährdung zu verhindern.

Baum musste für Bergung gefällt werden

Für die Bergung wurde die Feuerwehr Waidhofen/Ybbs-Stadt mit einem Kranfahrzeug nachalarmiert. Doch bevor das Auto aus dem Bach gehoben werden konnte, musste ein im Weg stehender Baum mit einer Motorsäge entfernt werden.

Anschließend wurde der Pkw mit dem Kran geborgen und sicher abgestellt. Um die Batterie abklemmen und eine mögliche Brandgefahr ausschließen zu können, mussten die Feuerwehrleute schließlich noch mit einer hydraulischen Rettungsschere den Kofferraum öffnen.