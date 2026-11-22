i Bild eines Fahrzeuges des Roten Kreuzes iStock Notarztreform in NÖ Rettungsorganisationen drängen auf rasche Verträge Nach der neuen Stellungnahme zur Notarztreform fordern Rotes Kreuz und Samariterbund eine rasche Entscheidung der NÖ Landesregierung. Von Niederösterreich Heute 22.11.2026, 13:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Streit um die geplante Notarztreform in Niederösterreich erhöhen nun auch die Rettungsorganisationen den Druck. Das Rote Kreuz und der Arbeiter-Samariter-Bund fordern die Landesregierung auf, die noch ausstehenden Organisations- und Finanzierungsverträge rasch zur Beschlussfassung vorzulegen.

Hintergrund ist die mittlerweile vollständig vorliegende ergänzende Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK).

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"Beide Verträge müssen gemeinsam beschlossen werden"

"Wir halten fest, dass die Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) jetzt vorliegt und nehmen diese und ihre Aussagen zur Kenntnis", erklären Rotkreuz-Präsident Hans Ebner und Samariterbund-Präsident Hannes Sauer gemeinsam.

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Die beiden Organisationen betonen, dass sie sich bereits seit längerer Zeit auf die geplanten Veränderungen im Rettungswesen vorbereiten. Nun brauche es aber rasch die entsprechenden vertraglichen Grundlagen.

"Greifenpraktisch ineinander"

"Beide Verträge greifen praktisch ineinander und können nur gemeinsam beschlossen werden", stellen Ebner und Sauer klar.

Stellungnahme von Experten geprüft

Die ergänzende ÖNK-Stellungnahme wurde von den Notfallmedizinern Alexander Egger und Helmut Trimmel erstellt und von weiteren Experten fachlich geprüft. Beteiligt waren unter anderem Vertreter der Berufsrettung Wien, des Roten Kreuzes, der ÖAMTC-Flugrettung und des Universitätsklinikums Krems.

Die Rettungsorganisationen sehen nach Vorliegen der Stellungnahme nun die Landesregierung am Zug. Die notwendigen Verträge müssten rasch beschlossen werden, um die geplanten Veränderungen umsetzen zu können.