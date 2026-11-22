i So wird der Ausbau des TANN-Werks in St. Pölten aussehen. © Brucha Food Engineering Millionen-Investition Spar baut Werk um 22. Mio. € aus, schafft 40 neue Jobs Spar investiert 22 Millionen Euro in den Ausbau des TANN-Werks in St. Pölten. Bis Herbst 2027 entstehen dort 40 zusätzliche Arbeitsplätze. Von Niederösterreich Heute 22.11.2026, 14:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als 22 Millionen Euro nimmt Spar für den Ausbau seines TANN-Werks in St. Pölten in die Hand. Am 20. November wurde bereits Gleichenfeier gefeiert. Ab Herbst 2027 sollen in den neuen Produktionsbereichen Geflügel- und Convenience-Produkte hergestellt werden. Gleichzeitig entstehen 40 zusätzliche Arbeitsplätze.

Mitarbeiterzahl steigt auf 270

Derzeit beschäftigt TANN am Standort St. Pölten rund 230 Mitarbeiter. Nach der Erweiterung sollen es 270 sein. Das Werk hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend auf innovative Lebensmittel, darunter auch vegane Fleischersatzprodukte, spezialisiert.

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v.l.n.r.: Bürgermeister Matthias Stadler, Bereichsleiter TANN Leopold Scharmer, SPAR-Geschäftsführer Alois Huber, Abg.z.NR Harald Servus SPAR

"Convenience-Produkte werden immer beliebter und die Nachfrage nach Geflügel steigt kontinuierlich", erklärt TANN-Bereichsleiter Leopold Scharmer. Mit dem Ausbau wolle man die regionale Wertschöpfung stärken und neue Arbeitsplätze schaffen.

Spar kritisiert fehlende Förderungen

Deutliche Worte findet Spar-Geschäftsführer Alois Huber zur Förderpolitik. Während Technologieunternehmen hohe staatliche Förderungen erhalten würden, habe die Lebensmittelproduktion nicht denselben Stellenwert.

"Spar muss dieses Projekt ohne Förderung stemmen", betont Huber. Dabei verweist er auch auf die bevorstehende Schließung einer großen Lebensmittelproduktion im Marchfeld – gemeint ist das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf.

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"Aber wir wollen nicht jammern, sondern zeigen, was möglich ist. Wir investieren, wir bauen aus, wir schaffen Arbeitsplätze", so Huber.

Auch heimische Firmen profitieren

Vom Ausbau profitieren auch zahlreiche Unternehmen aus der Region, darunter Firmen aus Michelhausen, Ober-Grafendorf, Zwentendorf und St. Pölten. Zusätzliche Aufträge werden zudem für landwirtschaftliche Betriebe und Lieferanten erwartet.

Bürgermeister Matthias Stadler begrüßt die Investition: "Die kontinuierlichen Investitionen in die Soar-Zentrale und das TANN-Werk sind ein starkes Bekenntnis zum Standort St. Pölten."

Spar ist seit 1979 in der Landeshauptstadt vertreten und zählt zu den bedeutenden Arbeitgebern der Stadt.