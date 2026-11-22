i Wohnhaus in Vollbrand FF Wullersdorf / Hollabrunn Großalarm im Bezirk Hollabrunn Gebäude in Vollbrand – 100 Florianis im Einsatz Ein Großbrand in Schalladorf hielt am Sonntag acht Feuerwehren auf Trab. Zwei Bewohner mussten vorsorglich ins Spital gebracht werden. Von Erich Wessely 22.11.2026, 18:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz für die Feuerwehr am Sonntag kurz vor 12 Uhr in Schalladorf (Bezirk Hollabrunn): Zunächst wurden die Einsatzkräfte wegen Rauchentwicklung aus einem Fenster alarmiert. Als die ersten Florianis eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten auch auf den Dachstuhl übergegriffen.

Acht Feuerwehren im Großeinsatz

Einsatzleiter René Schiman erhöhte daraufhin die Alarmstufe auf B3. Insgesamt rückten acht Feuerwehren mit rund 100 Mitgliedern und 15 Fahrzeugen an. 47 Atemschutzträger standen im Einsatz.

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Wohnhaus in Vollbrand i ?

Die Löschmannschaften bekämpften die Flammen von zwei Seiten. Während Atemschutztrupps im Inneren vorgingen, wurde das Feuer auch von außen bekämpft. Mithilfe der Drehleiter der Feuerwehr Hollabrunn gelang es, den Dachbrand rasch unter Kontrolle zu bringen. Ein Übergreifen auf die direkt angebauten Nachbargebäude konnte verhindert werden.

Zwei Bewohner ins Krankenhaus gebracht

Auch der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen vor Ort, die Polizei mit zwei Streifen. Zwei Bewohner wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Um 13.12 Uhr konnte schließlich "Brand aus" gegeben werden. Gegen 14.30 Uhr war der Einsatz beendet. Eine Brandwache kontrolliert das Gebäude weiterhin, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.