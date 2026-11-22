i Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner NLK Pfeiffer "Neuer Tiefpunkt erreicht" Wirbel um 90-Jährige – Mikl-Leitner platzt der Kragen Nach einem Bericht über eine angebliche Aussage zur Behandlung älterer Patienten wehrt sich Johanna Mikl-Leitner nun heftig gegen die Vorwürfe. Von Erich Wessely 22.11.2026, 18:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Bericht über eine angebliche Aussage bei der Landeshauptleutekonferenz in Vorarlberg sorgt für politische Aufregung.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) soll laut "Kurier" die medizinische Behandlung von über 90-Jährigen angesichts steigender Gesundheitskosten zur Diskussion gestellt haben. Ihr Büro dementierte, die Landeshauptfrau bestreitet das entschieden. Am Sonntag meldet sich die nö. Landeschefin mit einem emotionalen Facebook-Posting nun selbst zu Wort.

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"Offenbar neuer Tiefpunkt erreicht"

"Offenbar ist ein neuer Tiefpunkt erreicht", beginnt Mikl-Leitner ihre Stellungnahme. Was ihr derzeit unterstellt werde, sei Teil einer "Strategie der Angst". Besonders persönlich wird die Landeshauptfrau, als sie auf ihre eigene Familie zu sprechen kommt. Erst vor Kurzem habe man den 90. Geburtstag ihrer Mutter gefeiert.

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Greißlerei betrieben

"Ich weiß, was ich ihr zu verdanken habe. Wir wissen alle, was wir unseren Eltern und Großeltern zu verdanken haben", schreibt Mikl-Leitner. Sie erinnert an ihre Kindheit in Großharras (Bezirk Mistelbach), wo ihre Eltern eine Greißlerei betrieben und hart gearbeitet hätten, damit es ihren Kindern einmal besser gehe.

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SPÖ-Politiker sorgt mit Posting für Diskussion

Zuvor hatte die Debatte auch in den sozialen Medien hohe Wellen geschlagen. SPÖ-Nationalrat Alois Schroll griff einen früheren Facebook-Beitrag der Landeshauptfrau zum 90. Geburtstag ihrer Mutter auf. Dieser bekomme für ihn angesichts der Berichterstattung eine "ganz neue, erschreckende Bedeutung".

Schroll verwies auf die kolportierte Aussage, betonte allerdings ausdrücklich, selbst nicht bei der Konferenz dabei gewesen zu sein. Er hoffe, dass die Äußerung nicht ernst gemeint gewesen sei.

"An Niederträchtigkeit nicht mehr zu überbieten"

Mikl-Leitner reagierte mit deutlichen Worten: "Wer jetzt Menschen wie meiner 90-jährigen Mutter damit Angst machen will, dass die Landeshauptfrau ihnen angeblich nicht mehr die bestmögliche medizinische Versorgung geben will, dem wünsche ich, dass er seiner Familie am Abend tief in die Augen blickt und sich fragt, wie tief er noch sinken will."

Und weiter: "Das ist an Niederträchtigkeit nicht mehr zu überbieten."

Die Landeshauptfrau stellt klar: "Jeder Mensch bei uns in Niederösterreich bekommt unabhängig von seinem Alter die gleiche bestmögliche medizinische Versorgung. Das ist so und das bleibt selbstverständlich auch so."

Was bei der Konferenz passiert sein soll

Ausgangspunkt der Debatte waren Aussagen des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil (SPÖ), dass es ihm "den Magen umgedreht" hätte bei einer angeblichen Aussage bei der Landeshauptleute-Konferenz eines Teilnehmers, ob "ältere Patienten mit relativ kurzer Lebenserwartung behandelt werden sollten", wie der "Kurier" schreibt.

Doskozil nannte keinen Namen. Laut "Kurier" berichteten Teilnehmer jedoch, Mikl-Leitner habe eine entsprechende Aussage über Menschen jenseits der 90 getätigt. Ihr Büro wies das zurück und verwies auf eine allgemeine Diskussion über die Finanzierung des Gesundheitssystems.

"Als Tochter einer 90-jährigen Mutter"

In ihrem Facebook-Posting zieht Mikl-Leitner schließlich auch eine Verbindung zur umstrittenen Neuorganisation der Notfallversorgung in Niederösterreich. Wer diese weiter verhindern wolle, stelle sich gegen das Rote Kreuz, den Arbeiter-Samariterbund und gegen sie selbst "als Tochter einer 90-jährigen Mutter".