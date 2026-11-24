i Die kleinsten Lebewesen, die vielen Fischen und Säugetieren als Nahrungsquelle dienen, sind besonders durch die höheren Temperaturen in den Ozeanen gefährdet. iStock©tonaquatic Tierische Studie warnt Fischfutter wird knapp: Rückgang um 93 Prozent Laut einer Studie könnten wichtige Kleinkrebse in Nordwesteuropas Meeren bis Ende des Jahrhunderts um bis zu 93 Prozent zurückgehen. Von Heute Tierisch 24.11.2026, 08:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Klimawandel könnte die Nahrungsgrundlage für Fische, Seevögel und Meeressäuger in den Gewässern rund um Nordwesteuropa massiv gefährden. Ein neues Modell zeigt: Bei sehr hohen Treibhausgasemissionen könnten die Bestände wichtiger Ruderfußkrebse bis zum Ende des Jahrhunderts um mehr als vier Fünftel schrumpfen.

Diese winzigen Krebstiere ernähren sich von mikroskopisch kleinen Algen und machen deren Energie für größere Tiere verfügbar. Sie sind damit ein unverzichtbares Bindeglied in der Nahrungskette der Meere.

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Wie es bei Scinexx heißt, haben Forscher ein regional hochauflösendes Modell entwickelt. Dieses wurde mit langjährigen Planktonbeobachtungen trainiert und bildet Zusammenhänge zwischen dem Vorkommen der Krebse und Umweltfaktoren wie Temperatur, Salzgehalt oder Nährstoffkonzentration ab.

Bis zu 93 Prozent weniger Ruderfußkrebse

Die Prognosen sind alarmierend: In den 2090er-Jahren könnte der Rückgang bei 84 bis 93 Prozent liegen. Bereits jetzt sind die Bestände rückläufig, und wärmeliebende Arten verschieben ihre Verbreitungsgebiete weiter nach Norden.

Ob Fische künftig tatsächlich weniger Nahrung finden, hängt aber auch davon ab, welche anderen Planktontiere sich in den veränderten Gewässern etablieren. Diese müssten die Ruderfußkrebse als energiereiche Nahrung ersetzen können.

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Konsequenter Klimaschutz könnte die Situation aber deutlich abmildern. Bei niedrigeren Emissionen würden die Bestände zumindest einiger Gruppen weniger stark schrumpfen.