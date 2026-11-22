i Michael Wagner GEPA pictures "Der richtige Mann" Bundesligist überrascht mit Ex-Austrianer als Sportchef Neuer Job für Michael Wagner! Der Ex-Austria-Sportdirektor heuert beim WAC an, wird dort ab sofort "Sportlicher Beirat". Von Sport Heute 22.11.2026, 15:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag beim WAC! Die Kärntner installierten am Sonntag Michael Wagner als "Sportlicher Beirat", gaben die Entscheidung live auf "Sky" bekannt. Der 50-Jährige war bis zum Ende der letzten Saison als Sportdirektor bei der Wiener Austria, wo er bereits zuvor Mitglied im Verwaltungsrat war, tätig.

Außerdem blickt er auf eine erfolgreiche Karriere als Aktiver zurück. Neben 285 Einsätzen in der österreichischen Bundesliga und einem einjährigen Intermezzo beim SC Freiburg in der deutschen Bundesliga lief er auch zehn Mal für das österreichische Nationalteam auf. Seine erfolgreichste Zeit als Spieler hatte er bei den "Veilchen", mit denen er Meister und drei Mal Cup-Sieger war.

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Ab sofort soll der Geschäftsmann, der auch die UEFA A-Lizenz besitzt, in seiner Rolle als sportlicher Beirat bei den Wölfen als Bindeglied zwischen Präsident Dietmar Riegler und seinem Vorstandsteam sowie dem Trainerteam und der Mannschaft fungieren.

Michael Wagner: "Es ist eine externe Funktion, ich bin aktuell nicht angestellt beim WAC. Ich stelle zu 100 Prozent meine Möglichkeiten dem WAC zur Verfügung. Ich freue mich nach den sehr guten Gesprächen mit Präsident Dietmar Riegler auf meine neue Rolle beim WAC. Ich kenne den Verein gut und will eine neue Perspektive mit in den Klub bringen, um gemeinsam wieder in eine sportlich erfolgreichere Zukunft aufzubrechen."

Der Ex-Kicker weiter: "Fußball ist mein Leben, und was mir beim WAC imponiert hat: Wenige Menschen treffen die Entscheidungen, es dauert nicht lange, auf den Punkt zu kommen. Was der WAC geschafft hat, ist großartig. Dass es jetzt Nachbesserungen bedarf, ist normal. Wir werden schauen, dass wir den WAC dort hinbekommen, wo er hingehört: in die obere Hälfte.“

Dietmar Riegler: "Nach bereits längeren Überlegungen bin ich überzeugt, dass wir mit Michael Wagner den richtigen Mann für die Rolle als sportlichen Beirat gefunden haben. Ich freu mich auf die Zusammenarbeit und eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft."