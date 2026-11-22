i Jamal Musiala IMAGO/Sven Simon Während Vertragsdebatte Nächster Rückschlag! Neue Sorgen um Bayern-Star Musiala Neue Sorgen um Jamal Musiala! Der Bayern-Star soll erneut einen gesundheitlichen Rückfall erlitten haben. Gleichzeitig eskaliert der Vertrags-Streit. Von Sport Heute 22.11.2026, 15:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächster Rückschlag für Jamal Musiala! Der 23-jährige Offensivstar des FC Bayern soll am Montag erneut eine sogenannte Absence erlitten haben. Das berichtet die deutsche "Bild". Demnach handelt es sich bereits um den zweiten Rückfall seit seinem neuerlichen öffentlichen Zusammenbruch bei einem Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim.

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Die gesundheitliche Situation des deutschen Nationalspielers stellt die Bayern-Verantwortlichen vor große Herausforderungen. Vor allem die richtige Einstellung der Medikamente ist schwierig. Einerseits soll die Erkrankung unter Kontrolle gebracht werden, andererseits sollen mögliche Nebenwirkungen Musialas Leistungsfähigkeit möglichst wenig beeinträchtigen.

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Brisant: Gleichzeitig haben mehrere Bayern-Bosse öffentlich den hoch dotierten Vertrag des Offensivspielers infrage gestellt. Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge äußerten sich zuletzt zur schwierigen Situation. Rummenigge bezeichnete die vereinbarten Summen angesichts von Musialas gesundheitlichen Problemen als "nicht mehr darstellbar".

Diese Aussagen riefen die internationale Spielergewerkschaft FIFPRO auf den Plan. Sie wirft der Bayern-Führung vor, mit ihren öffentlichen Wortmeldungen gezielt Druck auf Musiala und dessen Berater auszuüben.

"Nach Ansicht der FIFPRO handelt es sich hierbei um eine koordinierte Strategie", heißt es in einer scharfen Stellungnahme.

Die Gewerkschaft fordert vom deutschen Rekordmeister, seine Fürsorgepflicht ernst zu nehmen und bestehende Vereinbarungen zu respektieren. "Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden", stellt FIFPRO klar. Während der Streit um seine Zukunft weitergeht, steht für Musiala nach dem neuerlichen gesundheitlichen Rückschlag vor allem seine Genesung im Mittelpunkt.