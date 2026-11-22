i Adi Hütter (l.) sah für seine Einmischung bei der Rudelbildung Gelb IMAGO/Jan Huebner Sieg gegen Ilzer Hütter sorgt für Aufsehen: "Es war eine Rudelbildung!" Wilde Szenen beim Österreicher-Duell! Adi Hütter mischt bei einer Rudelbildung kräftig mit – und scherzt nach dem Sieg über Christian Ilzer. Von Sport Heute 22.11.2026, 10:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Adi Hütter hat beim 1:0-Sieg seiner Frankfurter gegen Hoffenheim nicht nur an der Seitenlinie für Aufsehen gesorgt! Der österreichische Trainer stürmte in der hitzigen Schlussphase zu einer Rudelbildung und kassierte dafür die Gelbe Karte. Nach dem Schlusspfiff nahm er seinen emotionalen Auftritt bereits mit Humor: "Muskelverletzung habe ich mir keine zugezogen."

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Auslöser der Tumulte war eine Szene in der Nachspielzeit. Frankfurts Oscar Höjlund grätschte Hoffenheims Ozan Kabak den Ball ab. Der Verteidiger reagierte wütend, griff seinem Gegenspieler an den Hals und sah dafür glatt Rot. Hütter eilte herbei, um Kabak die Meinung zu sagen, musste aber zurückgehalten werden.

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"Es war eine Rudelbildung, da kommen viele Emotionen zusammen", erklärte Hütter anschließend. Er habe vor allem seine Spieler schützen wollen. Die Gelbe Karte akzeptierte er: Sie sei "berechtigt" gewesen. Die Emotionen und die Energie gehörten in diesem Stadion einfach dazu.

Sportlich hatte Hütter im Duell mit seinem Landsmann Christian Ilzer das bessere Ende für sich. Jonathan Burkardt brachte Frankfurt in der 25. Minute in Führung. Danach wurde es turbulent: Hoffenheims Andrej Kramaric scheiterte mit einem Elfmeter an Atubolu, wenig später parierte Oliver Baumann einen Strafstoß von Burkardt. Am 1:0 änderte sich nichts mehr.

Ilzer ärgerte sich nach der Niederlage besonders über den späten Ausschluss. "Das schmerzt mich heute fast so sehr wie die Niederlage", sagte der Hoffenheim-Coach. Gerade in der Defensive sei seine Mannschaft ohnehin dünn besetzt. Während Ilzer also doppelt frustriert war, konnte Hütter über seinen eigenen Wutausbruch schon wieder lachen.