i Marco Rossi Reuters Vancouver jubelt NHL-Star Rossi glänzt mit Doppelpack gegen Ex-Klub Marco Rossi ist zurück in Torlaune! Der Vorarlberger trifft gegen seinen Ex-Klub Minnesota gleich doppelt und führt Vancouver zum überraschenden Sieg. Von Sport Heute 22.11.2026, 10:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs NHL-Star Marco Rossi hat gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber groß aufgespielt! Der 25-jährige Vorarlberger erzielte beim überraschenden 4:3-Heimsieg seiner Vancouver Canucks gegen Minnesota Wild gleich zwei Tore. Die Entscheidung fiel erst im Penaltyschießen. Rossi wurde zum besten Spieler der Partie gewählt.

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Dabei sah es für das NHL-Schlusslicht gegen den zuvor fünf Spiele ungeschlagenen Spitzenreiter lange nicht nach einem Erfolg aus. Rossi glich im Powerplay mit einem abgefälschten Schuss zum 1:1 aus. Nur 83 Sekunden vor Schluss schlug der Österreicher erneut zu und rettete Vancouver in die Verlängerung. Im Penaltyschießen sorgte Jake DeBrusk für die Entscheidung.

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Marco Rossi Reuters

Für Rossi war der Doppelpack eine besondere Genugtuung. Ausgerechnet gegen seinen früheren Klub beendete der Center seine Durststrecke von sechs Spielen ohne Scorerpunkt. Trotz des sechsten Saisonsieges bleiben die Canucks allerdings Schlusslicht der NHL.

Auch David Reinbacher stand wieder in der besten Eishockeyliga der Welt auf dem Eis. Der 22-jährige Vorarlberger feierte bei der 3:4-Niederlage der Montreal Canadiens gegen Philadelphia sein NHL-Comeback. Nach einem kurzen Einsatz vor einem Monat war der Verteidiger wieder ins Farmteam geschickt worden. Nun will er sich für weitere Spiele empfehlen.

Weniger erfreulich verlief der Abend für Marco Kasper. Der Kärntner steuerte bei Detroits 2:3-Niederlage gegen die New York Islanders immerhin einen Assist bei. Für die Red Wings war es bereits die siebente Pleite in den vergangenen acht Spielen. Kasper, der zuvor eineinhalb Monate verletzt gefehlt hatte, hält nun bei zwei Scorerpunkten in dieser Saison.