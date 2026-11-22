i Jamal Musiala brach am Platz zusammen. IMAGO/Ulmer/Teamfoto Nach Aussagen der Bosse Musiala-Streit eskaliert! Schwere Vorwürfe gegen Bayern Der Wirbel um Jamal Musiala eskaliert! Nach Aussagen mehrerer Bayern-Bosse zu seinem Vertrag schaltet sich jetzt die Spielergewerkschaft ein. Von Sport Heute 22.11.2026, 09:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftige Attacke gegen die Führung des FC Bayern! Die internationale Spielergewerkschaft FIFPRO hat die öffentlichen Aussagen von Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge über Jamal Musialas Vertrag scharf kritisiert. Die Gewerkschaft vermutet dahinter sogar eine gezielte Strategie, um den deutschen Nationalspieler und seine Berater unter Druck zu setzen.

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Auslöser sind mehrere Wortmeldungen der Bayern-Bosse nach Musialas Verletzungspause. Ehrenpräsident Hoeneß hatte öffentlich darüber spekuliert, was passieren würde, wenn der Verein den Vertrag wegen der aktuell eingeschränkten Leistungsfähigkeit des Spielers infrage stellte. Rummenigge legte nach und bezeichnete die hohen Vertragssummen angesichts von Musialas gesundheitlichen Problemen als "nicht mehr darstellbar".

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Jetzt schlägt FIFPRO Alarm. "Wir sind zutiefst besorgt über die wiederholten öffentlichen Äußerungen der Führung des FC Bayern München", heißt es in einer Stellungnahme. Die Gewerkschaft geht noch weiter: "Nach Ansicht der FIFPRO handelt es sich hierbei um eine koordinierte Strategie, um vor etwaigen Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Vertreter auszuüben."

Die besten ÖFB-Spieler im Länderspieljahr 2026. Ganz rechts: Die Sofascore-Note, die sich aus einem Schlüssel aus statistischen Werten zusammensetzt. Dazu werden von links nach rechts angeführt: Der Anteil der möglichen Spielminuten, Tore, Assists, die abgegebenen Schüsse pro Spiel und die gelaufenen Kilometer pro Spiel. Sofascore

Die Organisation erinnert Bayern an seine Fürsorgepflicht gegenüber dem Spieler. Öffentliche Zweifel an der Zukunft eines Profis könnten dessen psychische Gesundheit belasten – gerade während der Rückkehr nach einer Verletzung. "Ein Verein von Bayerns Rang sollte es besser wissen", lautet die deutliche Botschaft.

Auch in der Vertragsfrage bezieht FIFPRO klar Stellung: "Verträge sind dazu da, eingehalten zu werden." Eine Verletzung oder ein Formtief seien kein Grund, bereits vereinbarte Bedingungen neu zu verhandeln. Die Gewerkschaft stellt sich demonstrativ hinter Musiala und fordert von Bayern, die vertraglichen Verpflichtungen ebenso einzuhalten wie der Spieler.