i Rapid-Star Yusuf Demir. GEPA pictures "Ist halt passiert" Demir trumpft trotz dunkler Erinnerungen auf Yusuf Demir bleibt das Um und Auf bei Rapid. Der Offensiv-Star schnürte beim 3:0-Erfolg beim GAK einen Doppelpack. Dann kamen dunkle Erinnerungen auf. Von Sport Heute 21.11.2026, 22:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwölf Siege aus 13 Spielen, damit der historisch beste Saisonstart eines Bundesliga-Vereins. Und festigte damit die Tabellenführung. Grün-Weiß hat mit einem Spiel mehr sechs Zähler Vorsprung auf Verfolger Red Bull Salzburg. Auch, weil Demir erneut glänzte, einen Doppelpack schnürte (50., 62.) und bereits bei sieben Toren und sechs Assists in 13 Bundesliga-Spielen hält.

"Beim ersten Tor muss ich Tonni Adamsen hervorheben, ich war einfach in der Mitte frei. Und beim zweiten Tor habe ich ihn schön getroffen", schmunzelte Demir. Vor allem der zweite Treffer war ein Geniestreich, wie ihn der mittlerweile 23-Jährige, der einst so hochgelobt wurde, zu selten zeigte. Nach der Galavorstellung gegen den GAK kamen dunkle Erinnerungen auf. An den 17. Mai, gegen Ende der letzten Saison. Als genau in diesem Stadion gegen Sturm Graz der berüchtigte Schuhwurf passierte. Demir hatte damals seinen kaputten Schuh in Richtung des Vierten Offiziellen geworfen, Rot gesehen und war für drei Spiele gesperrt worden.

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"Es ist passiert, es ist abgehakt"

Coach Johannes Hoff Thorup hatte die Aktion damals als "völlig inakzeptabel" bezeichnet. Mittlerweile ist der 23-Jährige der Spieler der Stunde in der heimischen Bundesliga. Trotzdem holten die dunklen Erinnerungen Demir bei der Rückkehr in der Liebenauer Arena von Graz wieder ein. Zumindest, weil "Sky"-Experte Marc Janko den Edel-Techniker nach seinem Doppelpack darauf ansprach.

Der Ex-Kicker wollte wissen, ob die Situation etwas mit Demir gemacht habe. Der reagierte kühl: "Nein, nicht wirklich. Es war nicht an den Schiedsrichter gerichtet. Es ist halt passiert. Es ist abgehakt."

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"Es interessiert mich nicht"

Auch als der Rapidler darauf angesprochen wurde, dass oft zu hören sei, er habe es früher nicht verstanden, nun habe er es verstanden und bringe deshalb so konstant starke Leistungen, antwortete der 23-Jährige ebenso kühl. "Ehrlich gesagt, es interessiert mich nicht. Es hat mich damals schon nicht interessiert, es interessiert mich jetzt nicht. Der Fokus liegt klar bei der Mannschaft. Ab morgen sind wir fokussiert auf das nächste Spiel", so der Offensiv-Star.

Experte Janko wollte das dann nicht ganz unkommentiert stehen lassen. "Ich war in dem Alter auch sensibel bei kritischen Sachen, die gekommen sind. Dass nicht alles ideal gelaufen ist, hat jeder verstanden. Man kritisiert niemanden, wo man nicht davon überzeugt ist, dass der es besser kann. Er hat es sich selbst zuzuschreiben, dass nicht immer nur gelobt wurde. Damit muss er umgehen lernen", so Janko.