i Der GAK verlor gegen Rapid klar. Trotzdem ist Kicker Matthias Gragger "stolz". GEPA pictures Überraschende Aussagen Rapid-Gegner nach 0:3: "Bin stolz auf die Mannschaft" Der GAK hat gegen Rapid neuerlich klar verloren. Trotz der 0:3-Pleite meinte Kicker Matthias Gragger: "Ich bin grundsätzlich stolz." Von Sport Heute 21.11.2026, 21:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der GAK steckt weiter in der Krise. Die Grazer mussten sich in der 13. Bundesliga-Runde Tabellenführer Rapid mit 0:3 geschlagen geben und kassierten damit bereits die dritte Liga-Niederlage in Folge. Dabei erwischten die Hausherren einen denkbar schlechten Start. Ercan Kara brachte die Wiener bereits in der dritten Minute in Führung. In der 26. Minute folgte der nächste Rückschlag: Liam Hermesh sah nach einem Foul an Yusuf Demir die Gelb-Rote Karte. Eine durchaus harte Entscheidung, die den GAK früh in Unterzahl brachte.

Nach dem Seitenwechsel wurde es für die Grazer noch bitterer. Ein Fehler von Italiano nach einem Zuspiel von Torhüter Cican Stankovic leitete das 2:0 durch Demir ein (50.). Nur zwölf Minuten später schnürte der Rapid-Offensivspieler mit einem sehenswerten Distanzschuss seinen Doppelpack (62.). Der GAK konnte offensiv kaum Akzente setzen, Tim Trummer traf bei einem Konter immerhin die Innenstange (78.). Am Ende stand eine deutliche 0:3-Pleite, die den Negativlauf der Grazer weiter verlängerte.

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"Bin stolz auf die Mannschaft"

Und trotzdem schienen die Steirer nicht unzufrieden mit dem Ergebnis gewesen zu sein. Darauf deuteten zumindest die Aussagen von Matthias Gragger nach dem Spiel bei "Sky" hin. Der hatte als Innenverteidiger durchgespielt und den Auftritt seiner Elf gelobt – trotz der klaren Niederlage.

"Ich glaube, wir können erhobenen Hauptes vom Platz gehen. Ich bin grundsätzlich stolz auf die Mannschaft. Wie wir das angegangen sind, mit der Energie auf dem Platz... In der Phase, in der wir sind, musst du dir das Glück einfach erarbeiten", meinte Gragger lobend in Richtung seines Teams.

"Dann wirst du bestraft"

Womöglich spielte da auch die Erleichterung mit, nicht erneut eine schwere Packung erhalten zu haben. Das erste Saison-Duell endete schließlich mit einer 8:0-Gala der Rapidler. Nach der frühen Kara-Führung und dem Hermesh-Ausschluss drohte erneut ein Debakel. "Mit der gelb-roten Karte, mit den individuellen Fehlern, wirst du einfach bestraft. Und dann steht es 0:3", ergänzte Gragger dann mit Blick auf das Ergebnis.

Bundesliga Rekordspieler i ?

Trotzdem betonte Gragger: "Man hat nach dem 0:1 gesehen, dass wir präsent sind, dass wir da sind. Aber das Gegentor macht einfach etwas mit einem." Das gelang kaum.

Derweil wird es für den GAK immer enger: Nur zehn Punkte auf dem Konto, aktuell der neunte Platz. Und dazu nach einigen Verletzungen eine äußerst angespannte Kadersituation. "Klar, der Kader wird knapp, wie es momentan ausschaut. Ich bin aber überzeugt, dass wir auch mit diesem Kader bestehen können. Natürlich geht aber jeder Einzelne ab", so Gragger.