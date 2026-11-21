i Fußball-Star Desire Doue wird abtransportiert. IMAGO/PsnewZ Laute Schreie Große Sorge nach Tränen-Drama bei PSG-Superstar Ganz große Sorge um Superstar Desire Doue von Paris St.-Germain. Im Duell mit Nizza musste der Franzose unter Tränen abtransportiert werden. Von Sport Heute 21.11.2026, 20:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schock für Paris Saint-Germain! Beim 3:2-Auswärtssieg gegen OGC Nizza haben sich dramatische Szenen um Offensiv-Star Désire Doue abgespielt. Der 21-jährige Franzose verletzte sich ohne Einwirkung eines Gegenspielers am rechten Knie, schrie vor Schmerzen und musste unter Tränen vom Platz getragen werden. Bei PSG herrscht große Sorge um den Nationalspieler.

Besonders bitter: Nur wenige Minuten zuvor hatte Doue noch einen Treffer bejubelt. Nachdem Nizza durch Mohamed Amoura in Führung gegangen war, glich Senny Mayulu in der 31. Minute per Handelfmeter aus. Nur Sekunden später schlug Doue zu. Nach einer Hereingabe von Achraf Hakimi traf der 21-Jährige zum 2:1 für die Gäste.

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Doch kurz darauf verwandelte sich der Jubel in Entsetzen. In der 38. Minute wollte Doue an Gegenspieler Axel Witsel vorbeidribbeln. Bei einem Ausfallschritt verdrehte er sich das rechte Knie, ging sofort zu Boden und schrie vor Schmerzen. Ein Foul lag nicht vor – der Angreifer verletzte sich bei der Bewegung völlig ohne Fremdeinwirkung.

Ganz große Sorge um PSG-Star

Die Ärzte eilten auf den Rasen, während Mitspieler und Gegner besorgt zusahen. Schnell war klar, dass Doue nicht weiterspielen konnte. Mit den Händen vor dem Gesicht wurde der Franzose auf einer Trage abtransportiert. Teamkollege Ferran Torres versuchte, den völlig aufgelösten Angreifer mit aufmunternden Worten zu trösten. Eine genaue Diagnose steht noch aus, auch ein längerer Ausfall ist derzeit nicht bestätigt.

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Für PSG wäre eine schwere Verletzung des Shootingstars ein herber Rückschlag. Doue zählt unter Trainer Luis Enrique zu den wichtigsten Offensivspielern. In der Champions League gelangen ihm in dieser Saison bereits drei Tore und zwei Vorlagen in vier Partien. Besonders bitter: Erst vor rund einem Monat hatte sich mit Khvicha Kvaratskhelia ein weiterer PSG-Angreifer einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen.

Sportlich konnten die Pariser immerhin einen Sieg feiern. Ferran Torres erhöhte in der 85. Minute auf 3:1, ehe Ali Abdi in der Nachspielzeit noch auf 2:3 verkürzte. Der zwölfte Pflichtspielsieg in Serie geriet angesichts der Verletzung aber zur Nebensache. Bei PSG wartet man nun auf die medizinischen Untersuchungen, die Klarheit über das Ausmaß der Knieverletzung bringen sollen.