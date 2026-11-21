i Dortmunds Siegtorschütze Felix Nmecha. IMAGO/Kirchner-Media Hütter schlägt Ilzer Tormann-Patzer bringt Dortmund die Tabellenspitze Neuer Spitzenreiter in der deutschen Bundesliga. Borussia Dortmund holte sich mit einem 1:0-Erfolg beim Schlusslicht die Tabellenführung. Von Sport Heute 21.11.2026, 17:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Patzer von Bayern München mit dem 1:1 gegen Köln hat der BVB zugeschlagen. Die Schwarz-Gelben fuhren einen 1:0-Erfolg gegen Tabellenschlusslicht Borussia Mönchengladbach ein und übernahmen damit die Tabellenspitze.

Dank kräftiger Mithilfe von Daniel Batz im "Fohlen"-Tor. Der den Schuss von Felix Nmecha völlig falsch einschätzte und nicht fing (80.). Der Ball segelte dann in hohem Bogen über den Keeper hinweg in die Maschen. ÖFB-Star Marcel Sabitzer (in der 72. Minute eingewechselt), hatte in der Entstehung die Füße im Spiel, für den Torschützen Nmecha aufgelegt.

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Der siebte Saisonsieg im zehnten Spiel bringt die ungeschlagenen Schwarz-Gelben damit an die Tabellenspitze – zwei Zähler vor den Münchnern. Gladbach bleibt weiterhin am Tabellenende, ÖFB-Ass Kevin Stöger schmorte über 90 Minuten auf der Bank.

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Freiburg bleibt nach einem 1:0-Erfolg in Elversberg Tabellen-Dritter, schließt aber mit ebenso 22 Zählern zu den Bayern auf. Es ist der dritte Sieg am Stück für die Breisgauer, bei denen ÖFB-Ass Philipp Lienhart durchspielte. Den entscheidenden Treffer erzielte Igor Matanovic in der 68. Minute. Elversberg mit dem ÖFB-Legionär NIkolas Kristoff im Tor, rutscht auf den achten Tabellenrang ab.

Ein echtes Tor-Spektakel gelang RB Leipzig mit einem 5:1-Kantersieg bei Union Berlin. Antonio Nusa per Elfer (18.), Romulo (50.), Brajan Gruda (72.), Rocco Reitz (76.) und Ridle Baku (89.) netzten für die Bullen, bei denen Christoph Baumgartner startete (bis 61. Minute), Nicolas Seiwald in der 61. Minute ins Spiel kam. Michel Aebischer erzielte das zwischenzeitliche 1:1 für die Eisernen (41.). Bei Union schmorten Leopold Querfeld und Christopher Trimmel auf der Bank.

RB Leipzig ist mit 21 Punkten auf Rang vier und nur drei Zähler hinter der Tabellenspitze, Union bleibt 16.

Hütter schlägt Ilzer

Das Duell der österreichischen Trainer-Stars entschied derweil Adi Hütter für sich. Seine Eintracht Frankfurt schlug Christian Ilzer und Hoffenheim mit 1:0 und feierte den zweiten Sieg aus den letzten drei Spielen. Jonathan Burkardt hatte in der 25. Minute genetzt, in der 44. Minute dann einen Elfmeter verschossen. Genauso wie Andrej Kramaric in der 41. Minute aufseiten der Hoffenheimer. Bei denen ÖFB-Legionär Alexander Prass in der Startelf stand (bis 80. Minute).

In der Schlussphase war es mit einer Rudelbildung turbulent geworden. Ozan Kabak sah aufseiten der Hoffenheimer noch Rot (90+3.), Hütter die Gelbe Karte. Bayer Leverkusen schoss Paderborn mit 4:0 ab.