i Bayern-Zampano Karl-Heinz Rummenigge. IMAGO/Kirchner-Media Fragwürdige Aussagen Rummenigge über Musiala: "Würde keiner kaufen" Wirbel um Jamal Musiala! Ausgerechnet nach seinem Comeback gegen Köln sorgt Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge mit brisanten Aussagen für Aufsehen. Von Sport Heute 21.11.2026, 08:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel um Jamal Musiala beim FC Bayern! Ausgerechnet am Abend seines Comebacks gegen den 1. FC Köln sorgt Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge mit brisanten Aussagen für Aufsehen. Der 71-Jährige zweifelt daran, dass der deutsche Nationalspieler nach seinen gesundheitlichen Problemen wieder zu seiner alten Stärke zurückfinden wird. Sogar sein Millionen-Vertrag könnte zum Thema werden.

Nach 63 Tagen Pause feierte Musiala beim 1:1 gegen Köln seine Rückkehr auf den Rasen. In der 70. Minute wurde der 23-Jährige eingewechselt. Doch die Freude über sein Comeback wurde von Aussagen Rummenigges überschattet. Auf die Frage, ob er die Sorgen von Uli Hoeneß teile, dass Musiala möglicherweise nicht mehr sein früheres Leistungsniveau erreichen könnte, antwortete der Bayern-Funktionär bei Sky: "Das ist durchaus möglich und nicht ausgeschlossen."

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Rummenigge begründete seine Bedenken mit den bisherigen Erfahrungen bei vergleichbaren gesundheitlichen Problemen. Diese ließen seiner Ansicht nach "leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen", das Musiala vor seiner Pause gezeigt hatte.

Besonders brisant: Auch der hoch dotierte Vertrag des Offensivstars könnte auf den Prüfstand kommen. Musiala soll beim deutschen Rekordmeister mehr als 25 Millionen Euro jährlich verdienen. Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2030. Sollte er dauerhaft nicht mehr an seine früheren Leistungen anknüpfen können, sieht Rummenigge Gesprächsbedarf.

"Da muss man sprechen mit der Familie, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich – sorry, mit Verlaub – nicht mehr darstellbar", erklärte der 71-Jährige. Damit stellt der Bayern-Boss erstmals öffentlich die finanziellen Konditionen des Nationalspielers infrage.

Bereits zuvor hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß ähnliche Bedenken geäußert. Bei Musiala waren nach zwei Zusammenbrüchen im Sommer kurzzeitige Bewusstseinsaussetzer, sogenannte Absencen, aufgrund einer neurologischen Funktionsstörung festgestellt worden. Hoeneß hatte daraufhin Zweifel geäußert, ob der Offensivspieler wieder seine gewohnte Leistungsfähigkeit erreichen könne.

Einen Abschied Musialas hält Rummenigge derzeit allerdings für unwahrscheinlich. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen will oder irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen auch kaufen würde", erklärte er.

Konkrete Verhandlungen über eine mögliche Anpassung des Vertrags gibt es bislang nicht. "Das Gespräch hat ja noch nicht stattgefunden. Sind ja erst mal auch Ideen", stellte Rummenigge klar. Dennoch machte er deutlich, dass sich der Klub im Fall ausbleibender sportlicher Fortschritte auch mit den finanziellen Folgen beschäftigen müsse.