i Harry Kane hatte Schmerzen. IMAGO/kolbert-press Superstars ausgewechselt Olise und Kane verletzt! Bayern patzt gegen Köln Der FC Bayern kommt gegen Köln nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Bei den Münchnern wurden auch Harry Kane und Michael Olise verletzt ausgewechselt. Von Sport Heute 20.11.2026, 22:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Abend für den FC Bayern! Der deutsche Rekordmeister kommt beim Comeback von Trainer Vincent Kompany und Jamal Musiala gegen den 1. FC Köln nicht über ein 1:1 hinaus. Noch schlimmer als der Punktverlust wiegen die Verletzungen von Harry Kane und Michael Olise. Beide Offensivstars mussten vorzeitig ausgewechselt werden.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Mikey Moore brachte Köln bereits in der 12. Minute nach Vorarbeit von Said El Mala in Führung. Nur wenige Minuten später folgte der erste Schock für die Münchner. Kane wurde nach einem Zweikampf mit Joel Schmied am Boden behandelt und musste in der 20. Minute verletzt vom Platz. Für den Engländer kam Tom Bischof ins Spiel. Nathaniel Brown sorgte in der 37. Minute mit einem Distanzschuss für den Ausgleich.

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Kurz vor der Pause erwischte es auch Olise. Der Franzose wurde von Tom Krauß am Bein getroffen und konnte nach dem Seitenwechsel nicht mehr weiterspielen. Trotz der beiden Ausfälle drängten die Bayern auf den Siegtreffer, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Auch Köln blieb gefährlich, El Mala vergab in der 82. Minute eine große Möglichkeit auf den Auswärtssieg.

Immerhin gab es für die Bayern einen Lichtblick: Musiala feierte nach 63 Tagen Verletzungspause sein Comeback und wurde in der 70. Minute eingewechselt. Für Kompany, der nach seinem Zusammenbruch erstmals wieder an der Seitenlinie stand, endete die Rückkehr dennoch enttäuschend. Angesichts der zahlreichen Ausfälle musste der Belgier in der Schlussphase sogar den erst 19-jährigen Noah Codjo-Evora zu seinem Profidebüt verhelfen. Wie schwer die Verletzungen von Kane und Olise sind, ist noch unklar.