i Harry Kane hat sich verletzt. IMAGO/Xinhua Olise auf Krücken Bayern-Schock! Kane fällt monatelang verletzt aus Die Befürchtungen haben sich bestätigt. Harry Kane fehlt dem FC Bayern in den kommenden Monaten. Von Sport Heute 21.11.2026, 08:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Verletzung zog sich Kane bereits in der 15. Spielminute zu. Nach einem Zweikampf mit Köln-Verteidiger Joel Schmied ging der Stürmer im Strafraum zu Boden und musste behandelt werden. Schiedsrichter Robin Braun ließ weiterspielen, auch der VAR griff nicht ein. Kane versuchte zunächst weiterzuspielen, musste aber bereits in der 20. Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Tom Bischof in die Partie.

Nach dem Spiel folgte die bittere Diagnose. Eberl bestätigte den Syndesmosebandriss und rechnet mit einer Ausfallzeit von rund drei Monaten. Auch Trainer Vincent Kompany sprach von einer monatelangen Zwangspause für seinen Torjäger.

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Doch damit nicht genug! Auch Flügelstar Michael Olise verletzte sich gegen Köln. Der Franzose blieb nach der Halbzeitpause in der Kabine und wurde durch Bundesliga-Debütant Tim Binder ersetzt. Besonders besorgniserregend: Olise verließ das Stadion später auf zwei Krücken. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Damit verschärft sich die ohnehin angespannte Personalsituation bei den Münchnern weiter. Neben Kane und Olise fehlen bereits Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari in der Offensive. Auch Kapitän Manuel Neuer und Alphonso Davies stehen derzeit nicht zur Verfügung.

Besonders bitter ist der Zeitpunkt der Verletzungen. Auf die Bayern warten drei Englische Wochen in Folge. Immerhin gibt es einen kleinen Hoffnungsschimmer: Kompany stellte für die kommende Woche eine mögliche Rückkehr von Díaz in Aussicht. Auf Kane muss der Rekordmeister hingegen wohl bis ins neue Jahr verzichten.