i Die Ultras protestierten gegen die U21-EM. GEPA pictures Proteste nicht erfolgreich Trotz Ultras-Aufstand! Rapid-Stadion bleibt EM-Spielort Trotz heftiger Proteste und eines klaren Mitgliederbeschlusses bleibt das Allianz Stadion als möglicher Spielort der U21-EM 2029 im Rennen. Von Sport Heute 21.11.2026, 10:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Proteste der Rapid-Fans zeigen offenbar keine Wirkung! Das Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf bleibt weiterhin als möglicher Austragungsort für die U21-Europameisterschaft 2029 vorgesehen. Das gab der SK Rapid am Samstag in einer offiziellen Aussendung bekannt.

Dabei hatten sich die Anhänger der Grün-Weißen zuletzt mit Transparenten deutlich gegen die Austragung des Turniers im eigenen Stadion ausgesprochen. Auch bei der ordentlichen Hauptversammlung hatte sich eine klare Mehrheit der Vereinsmitglieder gegen die Pläne gestellt.

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In einem Antrag forderten die Mitglieder das Rapid-Präsidium auf, die Geschäftsführung im Rahmen der rechtlichen und vertraglichen Möglichkeiten zum Rückzug der Bewerbung zu verpflichten. Das Allianz Stadion sollte demnach nicht für die U21-EM zur Verfügung gestellt werden.

Der Verein ließ den Beschluss anschließend von unabhängigen, externen Rechtsexperten prüfen. Das Ergebnis fällt allerdings anders aus, als es sich die Fans erhofft hatten: Ein Rückzug sei unter Einhaltung der bestehenden vertraglichen und rechtlichen Verpflichtungen nicht möglich.

Damit bleibt das Allianz Stadion trotz des Widerstands aus den eigenen Reihen ein möglicher Schauplatz der U21-Europameisterschaft 2029.