i Yanik Spalt GEPA pictures Nach Österreich-Debüt Durchbruch beim Klub? Trainer schwärmt von ÖFB-Juwel Yanik Spalt gab sein Debüt im ÖFB-Team. Bei seinem Klub Stuttgart könnte er bald den Durchbruch schaffen – Trainer Sebastian Hoeneß schwärmt. Von Sport Heute 21.11.2026, 09:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vor wenigen Wochen kannten Yanik Spalt nur ausgesprochene Fußball-Kenner, mittlerweile absolvierte der 19-Jährige sein Champions-League-Debüt und ist österreichischer Nationalspieler. Bei seinem Klub Stuttgart ist das ÖFB-Juwel zwar noch Ergänzungsspieler, sein Trainer Sebastian Hoeneß stellt ihm jedoch den Durchbruch in Aussicht.

Hoeneß hat große Pläne mit Spalt

Der deutsche Coach ist überzeugt, dass Spalt auch in Zukunft eine wichtige Rolle beim deutschen Bundesligisten spielen kann. "Er hat sich in Position gebracht", stellt Hoeneß klar. "Wir haben klare Ziele und Ambitionen und freuen uns, dass wir über einen sehr jungen Spieler sprechen, der bei uns eine gute Rolle einnehmen wird."

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"Das ist sicher eine positive Entwicklung gewesen in den letzten Wochen", erklärt Hoeneß. "Es läuft gerade sehr, sehr gut für Spalti. Ich mache mir bei ihm aber auch gar keine Sorgen, dass er das in irgendeiner Form falsch einordnet."

Karriere geht steil bergauf

Spalts Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft kam für Hoeneß dennoch überraschend. "Dass er jetzt auch schon direkt als A-Nationalspieler aus der Länderspielpause zurückkommt, damit war nicht zu rechnen. Das ist überragend", schwärmte der Trainer vor dem Bundesliga-Duell mit Schalke 04 am Samstag.

Für Spalt ging es zuletzt Schlag auf Schlag. Beim 1:0-Erfolg gegen Werder Bremen stand er erstmals in der Startelf der Stuttgarter. Wenige Tage später wurde der bisherige U21-Teamspieler von Ralf Rangnick ins österreichische Nationalteam nachnominiert.

Beim 1:1 gegen Israel folgte schließlich der nächste Meilenstein. Spalt wurde in der 87. Minute eingewechselt und feierte sein ÖFB-Debüt. In der Nachspielzeit hätte er mit einer präzisen Flanke auf Michael Gregoritsch beinahe sogar den Siegtreffer vorbereitet.

Nächste Startelf-Chance winkt

Bereits am Samstag könnte Spalt die nächste Gelegenheit bekommen, sich zu beweisen. Stuttgart trifft auswärts auf Schalke 04, Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Die Chancen auf einen weiteren Einsatz stehen nicht schlecht. Mittelfeldspieler Angelo Stiller fällt wegen einer Adduktorenverletzung weiterhin aus. Laut Hoeneß sei der 25-Jährige zwar "nicht mehr weit weg", für die Partie gegen Schalke kommt ein Einsatz aber noch zu früh. Auch Innenverteidiger Luca Jaquez steht den Stuttgartern nicht zur Verfügung.