i David Affengruber im Duell mit Manchester City. IMAGO/Propaganda Photo Premier League ÖFB-Legionär ärgert Haaland und Manchester City Manchester City lässt in der Premier League Punkte liegen. Erling Haaland und Co. kamen gegen Fulham mit ÖFB-Ass David Affengruber zu einem 1:1. Von Sport Heute 21.11.2026, 16:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nächster Rückschlag für Manchester City! ÖFB-Legionär David Affengruber und der FC Fulham haben dem englischen Topklub einen überraschenden Dämpfer im Titelrennen verpasst. Die "Citizens" kamen gegen den Außenseiter nicht über ein 1:1 hinaus. Affengruber stand bei den Gästen über die gesamten 90 Minuten auf dem Platz und durfte sich über einen wichtigen Punktgewinn freuen.

Dabei sprach vor dem Anpfiff eigentlich alles für Manchester City. Zwar hatte der Klub zuletzt drei Ligaspiele in Folge verloren, gegen Fulham aber unglaubliche 20 Siege hintereinander gefeiert. Doch diesmal schlugen die Gäste früh zu: Rodrigo Muniz brachte Fulham bereits in der 16. Minute in Führung. City-Star Erling Haaland jubelte wenig später über den vermeintlichen Ausgleich (25.), sein Treffer wurde allerdings aberkannt, weil Torhüter Bernd Leno den Ball zuvor bereits in den Händen gehalten hatte.

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Nach der Pause gelang den Hausherren schließlich doch noch der Ausgleich. Elliot Anderson traf in der 57. Minute nach einem Eckball per Volley zum 1:1. Danach drängte Manchester City auf den Siegtreffer, doch Affengruber und seine Teamkollegen hielten dagegen. Fulham brachte das Remis über die Zeit und beendete damit die lange Niederlagenserie gegen die "Citizens".

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Für den österreichischen Verteidiger wurde es damit ein erfolgreicher Nachmittag. Affengruber durfte gegen einen der größten Klubs Englands über die volle Distanz ran und half mit, einen überraschenden Punkt zu entführen. Bei den City-Fans war die Enttäuschung dagegen riesig: Nach dem Schlusspfiff gab es Buhrufe von den eigenen Anhängern.

Auch in der Tabelle wird es für Manchester City zunehmend ungemütlich. Der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal beträgt vorerst fünf Punkte. Die "Gunners" können am Samstagabend bei Newcastle United sogar noch davonziehen. Nach drei Niederlagen in Serie holte City zwar wieder einen Punkt, der erhoffte Befreiungsschlag blieb gegen Affengrubers Fulham aber aus.