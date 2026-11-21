i Harry Kane fällt aus. GEPA pictures Langer Ausfall Nach Verletzungs-Schock! Kane bereits operiert Bayern-Superstar Harry Kane wurde nach seinem Syndesmosebandriss noch in der Nacht erfolgreich operiert. Von Sport Heute 21.11.2026, 12:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Verletzungs-Schock beim FC Bayern gibt es erste Neuigkeiten zu Harry Kane! Der englische Superstar wurde nach seinem Syndesmosebandriss noch in der Nacht erfolgreich operiert. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Samstag.

Der 33-Jährige hatte sich die schwere Verletzung am Freitagabend beim 1:1 gegen den 1. FC Köln zugezogen. Bereits nach 20 Minuten musste der Stürmer ausgewechselt werden. Untersuchungen ergaben anschließend einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk.

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Wie die Münchner mitteilten, verlief der operative Eingriff erfolgreich. Kane soll nun mit seiner Rehabilitation beginnen. "Gute und schnelle Genesung, Harry!", schrieb der Verein in einer Mitteilung.

Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer richtete aufmunternde Worte an den verletzten Torjäger. Zum Auftakt der Jahreshauptversammlung in München erklärte er: "Wir sind uns sicher, dass du noch stärker zurückkommst."

Dennoch müssen die Bayern lange auf ihren Topstürmer verzichten. Der Ballon-d’Or-Gewinner wird voraussichtlich mehrere Monate ausfallen. Damit fehlt Kane dem Rekordmeister ausgerechnet in einer Phase mit zahlreichen wichtigen Spielen.