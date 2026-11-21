i Fußball-Ikone Lothar Matthäus. IMAGO/DeFodi Images Nach Musiala-Diskussion Matthäus-Botschaft an Bayern-Bosse: "Die ärmste Sau" Die Bayern-Bosse hatten zuletzt öffentlich Zweifel an Jamal Musiala geäußert. Experte Lothar Matthäus kann dies nicht nachvollziehen. Von Sport Heute 21.11.2026, 20:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Aufregung beim FC Bayern! Die öffentlichen Aussagen der Klub-Bosse über Jamal Musiala (23) sorgen weiter für mächtig Gesprächsstoff. Jetzt schaltet sich auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ein – und richtet deutliche Worte in Richtung der Vereinsgranden. "Ich bin schon die ganze Woche ein bisschen erschrocken", erklärte der Weltmeister von 1990 bei Sky.

Besonders die öffentliche Diskussion über Musialas Leistungsfähigkeit stößt Matthäus sauer auf. "Warum setzt man sich nicht einfach in einem stillen Kämmerchen zusammen und klärt das nicht über die Öffentlichkeit?", fragt der 65-Jährige, schlug eine Aussprache abseits der Öffentlichkeit vor. Schließlich verstehe sich der FC Bayern als große Familie, die für starken Zusammenhalt stehe. Genau dieser Zusammenhalt sei in den vergangenen Jahren ein wichtiger Erfolgsfaktor gewesen.

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Vor allem für Musiala selbst sei die Situation schwierig. "Er ist jetzt die ärmste Sau, weil auf ihm der Druck liegt. Von ihm wird jetzt viel erwartet", kritisiert Matthäus. Nach seinen Informationen habe es bislang noch keine Gespräche zwischen dem Klub und der Spielerseite gegeben. Das müsse sich dringend ändern. Seine klare Forderung an die Bayern-Verantwortlichen: "Redet miteinander und findet eine Lösung."

Aufregung um Musiala

Hintergrund sind die jüngsten Äußerungen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge. Das Trio hatte öffentlich Zweifel an Musialas aktueller Leistungsfähigkeit geäußert. Der deutsche Nationalspieler kämpft nach gesundheitlichen Problemen darum, wieder an seine früheren Leistungen anzuknüpfen. Auch die Spielergewerkschaft Fifpro kritisierte das Vorgehen der Bayern-Bosse und sprach von einer "koordinierten Strategie", um vor möglichen Verhandlungen Druck auf Musiala und seine Berater auszuüben.

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Besonders deutlich wurde Rummenigge am Freitagabend bei Sky. Bei Musialas Vertragsverlängerung sei eine "stolze Summe" vereinbart worden. Angesichts der aktuellen Situation müsse der Verein nun mit dem Spieler, seiner Familie und seiner Agentur sprechen. "Dann sind diese Summen natürlich – mit Verlaub – nicht mehr darstellbar", erklärte der frühere Bayern-Boss. Dass sich der Klub darüber Gedanken mache, bezeichnete er als völlig normal.

Dreesen versuchte am Samstag bei der Jahreshauptversammlung zumindest teilweise, die Wogen zu glätten. "Ich glaube nicht, dass Karl-Heinz Rummenigge Jamal Musiala unter Druck setzen wollte", sagte der Vorstandschef. Vielmehr wünsche sich der Verein, dass der 23-Jährige wieder zu seiner alten Stärke zurückfinde. Für Matthäus ist dennoch klar: Die Bayern müssen die Diskussion schnell hinter verschlossenen Türen klären, statt ihren Star weiter öffentlich unter Druck zu setzen.