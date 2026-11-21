i Der LASK jubelt gegen Hartberg. GEPA pictures Dritter Erfolg in Serie LASK schüttelt mit 2:1-Heimsieg Hartberger ab Der LASK setzt seine Siegesserie fort. Die Linzer gewannen in der 13. Bundesliga-Runde das Duell mit Tabellennachbar Hartberg mit 2:1. Von Sport Heute 21.11.2026, 18:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Xavier Mbuyamba (27.) und Kasper Jörgensen (34.) netzten für die Stahlstädter und ebneten den Weg zum dritten Bundesliga-Erfolg in Serie. Hartbergs Oliver Lukic hatte auf dem holprigen Rasen in der Linzer Raiffeisen Arena in der 40. Minute verkürzt.

Mit dem Sieg festigte die Elf von Didi Kühbauer den dritten Tabellenplatz und distanzierte die viertplatzierten Oststeirer mit Coach Markus Schopp bereits um acht Punkte. Der LASK hat bei einem Spiel mehr zwei Zähler Rückstand auf Red Bull Salzburg auf dem zweiten Platz.

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Im Parallelspiel fuhr Austria Lustenau mit einem 1:0-Erfolg am Innsbrucker Tivoli bei der WSG Tirol den ersten Auswärtssieg der Saison ein. Seydou Diarra hatte in der 44. Minute getroffen. Damit sind die Lustenauer vorerst Tabellen-Siebte und zogen an den Tirolern vorbei.

LASK-Sieg gegen Hartberg

In einer ausgeglichenen Anfangsphase zeigten sich die Linzer zunächst effizienter. Auch wenn Moses Usor in der 23. Minute noch die erste Topchance vergeben hatte, Armin Pecsi im Hartberger Tor zur Stelle war. Besser machte es Mbuyamba dann in der 27. Minute. Er zog gut 30 Meter vom Tor entfernt einfach ab. Der Schuss schlug unhaltbar im Hartberger Tor ein – 1:0.

Schon davor hatte LASK-Coach Kühbauer wechseln müssen, Andres Andrade mit einer Knöchelverletzung austauscht (21.). Jörgensen legte nach einem Usor-Freistoß das 2:0 für den Meister nach (34.). Und das, obwohl der Däne den Ball eigentlich gar nicht ideal erwischt hatte.

Bundesliga Rekordtorschützen i ?

Hartberg hatte anfangs gut mitgehalten, der LASK-Doppelschlag zeigte aber Wirkung. Bis Lukic in der 40. Minute zum 1:2 verkürzte. Zunächst blockte Joao Tornich noch den Ball, mit dem zweiten Versuch traf Lukic dann aber für die Oststeirer.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Oberösterreicher nicht locker, suchten die Entscheidung. Doch Samuel Adeniran mit einem zu zentralen Abschluss (67.) und einem späten Lattenkracher (90+1.), Tornich per Kopf (69.) sowie Robert Ljubicic und Usor in einer Doppelchance (77.) verpassen den dritten Treffer. Das hätte sich beinahe spät gerächt. Denn der eingetauschte Matthias Postl hatte spät den Ausgleich auf dem Fuß (90+2.), Keeper Lukas Jungwirth hielt mit einer starken Parade den Sieg fest.