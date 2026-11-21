i Großer Jubel über den besten Start der Bundesliga-Geschichte bei Rapid Wien. APA-Images / APA / ERWIN SCHERIAU Der nächste Erfolg Rapid feiert 3:0-Sieg und holt historischen Rekord Rapid eilt in der Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg. Die Hütteldorfer ließen bei Nachzügler GAK nichts anbrennen, feierten einen klaren 3:0-Erfolg. Von Sport Heute 21.11.2026, 21:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der zwölfte Sieg im 13. Bundesliga-Spiel für den SK Rapid. Mit dem 3:0 gegen den GAK festigten die Hütteldorfer damit auch souverän die Tabellenführung und bleiben auch jedenfalls nach diesem Wochenende Erster. Dabei gelang Ercan Kara gegen einen harmlosen GAK der Blitzstart in Minute drei. Yusuf Demir legte nach dem Seitenwechsel einen Doppelpack nach (50., 62.).

Da waren die Grazer längst dezimiert. Nachdem Liam Hermesh in der 26. Minute eine harte gelb-rote Karte gesehen hatte. Nach dem 8:0 im ersten Duell setzte es für die Grazer die zweite deutliche Niederlage gegen Grün-Weiß.

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Mit der Rapid nun einen denkwürdigen Rekord geschnappt hat. Die Hütteldorfer legten nun den besten Start der Bundesliga-Geschichte hin und zogen an Salzburg (elf Siege und zwei Remis zu Beginn der Saison 2021/22) vorbei.

Rapid-Blitzstart, Gelb-Rot bei GAK

Rapid-Coach Hoff Thorup setzte beim Auswärtsspiel in Graz auf seine nominelle Stamm-Elf, brachte wieder Tonni Adamsen in der Offensivzentrale und den zuletzt angeschlagen vom ÖFB-Team abgereisten Demir auf der rechten Seite. GAK-Trainer Gerald Scheiblehner setzte auf die zuletzt gesperrten Peter Michorl und Alexander Hofleitner, genauso wie Matthias Gragger und Liam Hermesh, stellte auf eine Fünferkette um.

Die größten Rapid-Spieler aller Zeiten i ?

Doch der Matchplan der Grazer "Rotjacken" war nach gerade einmal zwei Minuten schon wieder über den Haufen geworfen. Da stellte Kara nämlich mit dem ersten Abschluss des Spiels auf 1:0 für die Hütteldorfer (3.), umkurvte Schlussmann Cican Stankovic im Tor der Grazer. In der 13. Minute verhinderte der GAK-Keeper gegen Kara dann den zweiten Treffer, in der 20. Minute haute der Torjäger drüber.

Rapid dominierte, die Steirer hatten sich aber nach einer Viertelstunde ein wenig gefangen. So probierte es Hermesh in der 15. Minute, sein Abschluss flog nur knapp am Rapid-Tor vorbei. Gerade einmal zehn Minuten später war die Partie für den Israeli allerdings zu Ende, Hermesh sah von Referee Julian Weinberger nach einem Foul an Demir Gelb-Rot (26.) – durchaus hart, allerdings keine klare Fehlentscheidung. In der Folge erhöhte Grün-Weiß noch einmal die Schlagzahl. Doch das vermeintliche 2:0 durch Bendeguz Bolla zählte nach einer Abseitsstellung nicht (38.), Stankovic hielt gegen Petter Nosa Dahl mit einer Glanztat (44.).

Demir-Doppelpack

Grün-Weiß legte nach dem Seitenwechsel ebenso dominant los. Und Demir glänzte mit einem Doppelpack (50., 62.). Erst spielte Stankovic einen haarsträubenden Fehlpass auf Adamsen, Demir profizierte – 2:0. Dann hämmerte der Offensiv-Star den Ball sehenswert zum 3:0 in die Maschen. Zuvor hatte Gragger noch bei einem Kara-Abschluss den Ball von der Linie gekratzt (48.), GAK-Schlussmann Stankovic gegen Kapitän Matthias Seidl pariert (48.),

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Spätestens mit dem dritten Tor war die Luft draußen. Rapid hatte merklich zurückgeschaltet, während die dezimierten Grazer noch um den Ehrentreffer bemüht waren. Doch der Abschluss von Tim Trummer aus spitzem Winkel sprang an die Innenstange (78.).