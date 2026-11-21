i Österreichs Trainer-Star Oliver Glasner. Reuters Premier League Nächste Glasner-Pleite, Arsenal und City patzen Nottingham Forest mit Österreichs Trainer-Export Oliver Glasner kommt weiter nicht in Fahrt. Gegen Bournemouth setzte es eine 0:2-Pleite. Von Sport Heute 21.11.2026, 23:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Abend für Oliver Glasner in der Premier League! Der rot-weiß-rote Trainer-Star musste mit Nottingham Forest am elften Spieltag eine klare 0:2-Niederlage bei Bournemouth hinnehmen. Im Duell mit dem ehemaligen Salzburg-Trainer hatte Marco Rose die Nase vorne. Während Glasners Mannschaft kaum gefährlich wurde, feierten die Gastgeber bereits ihren fünften Liga-Sieg in Folge.

Bournemouth übernahm von Beginn an das Kommando und ging bereits in der 19. Minute in Führung. Evanilson verwertete eine Vorlage von James Hill zum 1:0. Kurz vor der Pause legte Justin Kluivert nach: Nach einem Zuspiel von Marcus Tavernier traf der Niederländer in der Nachspielzeit zum 2:0. Nottingham fand gegen die formstarken Hausherren kaum Mittel, um noch einmal zurückzukommen.

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Auch die Einwechslung von ÖFB-Legionär Xaver Schlager nach der Pause brachte nicht die erhoffte Wende. Glasners Mannschaft blieb offensiv harmlos und musste sich verdient geschlagen geben. Für Rose läuft es dagegen weiter nach Wunsch: Mit fünf Siegen in Serie hat sich Bournemouth auf den vierten Tabellenplatz vorgeschoben. Das Trainer-Duell der beiden Ex-Salzburger ging damit klar an den Deutschen.

Arsenal und City patzen

Für eine weitere Überraschung sorgte Leeds United, feierte einen sensationellen 4:1-Auswärtssieg beim FC Chelsea. Besonders auffällig waren zwei ehemalige Salzburger: Noah Okafor traf gleich doppelt (28., 59.), Brenden Aaronson setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Tottenham gewann unterdessen mit 2:0 gegen Ipswich Town, Aston Villa kam gegen Sunderland nicht über ein 0:0 hinaus. ÖFB-Verteidiger Kevin Danso saß dabei 90 Minuten auf der Bank. Schlusslicht Crystal Palace verlor gegen Aufsteiger Coventry City mit 2:3.

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Auch im Titelrennen ließen die Spitzenklubs Punkte liegen. Tabellenführer Arsenal musste sich bei Newcastle United mit einem 2:2 begnügen. Eberechi Eze brachte die Londoner zunächst in Führung (33.), ehe Harvey Barnes (49.) und Malick Thiaw (62.) die Partie drehten. Noni Madueke rettete Arsenal in der 78. Minute zumindest einen Punkt. Newcastle mit dem Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle liegt nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Spielen auf Rang zwölf.

Damit verpasste Arsenal die Chance, seinen Vorsprung auf Manchester City weiter auszubauen. Die "Citizens" waren zuvor gegen Fulham mit ÖFB-Verteidiger David Affengruber nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Arsenal führt die Tabelle nach elf Spieltagen mit 28 Punkten an. Während an der Spitze beide Titelanwärter patzten, durfte vor allem Bournemouth jubeln – und Glasner musste eine bittere Niederlage im Trainer-Duell hinnehmen.