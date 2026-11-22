i Lionel Messi warf einem Einwurf seinem Gegenspieler am Kopf. "imago/screenshot" Inter Miami vor Aus in MLS Wirbel um Messi – Superstar zuckt bei Niederlage aus Lionel Messi verliert bei der 0:3-Niederlage von Inter Miami gegen Columbus Crew die Nerven und zuckt nach einem Zweikampf komplett aus. Von Sport Heute 22.11.2026, 10:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim 0:3-Debakel von Inter Miami gegen Columbus Crew sorgt der achtfache Weltfußballer mit einer unnötigen Aktion für Aufregung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit lässt sich der Argentinier von seinem Gegenspieler Gonzalo Tapia provozieren, zuckt aus und wirft ihm bei einem Einwurf den Ball an den Kopf.

Ausgangspunkt ist ein Zweikampf an der Seitenlinie. Der Ball landet im Aus, Messi will das Spiel schnell fortsetzen. Doch Tapia versucht, den Superstar noch außerhalb des Spielfelds daran zu hindern.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Messi lässt sich provozieren

Die Situation schaukelt sich innerhalb weniger Sekunden hoch. Zunächst hält Messi seinem Gegenspieler den Ball gegen den Kopf. Tapia geht daraufhin zurück aufs Spielfeld und stellt sich demonstrativ direkt vor den Argentinier. Der 39-Jährige lässt sich nicht lange bitten und wirft den Einwurf kurzerhand gegen den Kopf des Chilenen.

Zwar ist der Wurf nicht besonders wuchtig, dennoch eine völlig unnötige Aktion des Miami-Stars. Tapia reagiert seinerseits mit einer übertriebenen Showeinlage. Der Columbus-Profi geht theatralisch zu Boden und rollt sich auf dem Rasen.

Schiedsrichter Allen Chapman lässt sich von der Szene nicht beeindrucken. Er zeigt beiden Spielern die Gelbe Karte. Angesichts der gegenseitigen Provokationen eine nachvollziehbare Entscheidung.

Gegner-Trainer fordert härtere Strafe

Bei Columbus-Trainer Laurent Courtois kommt Messi allerdings nicht so glimpflich davon. Der Franzose ist überzeugt, dass der Argentinier für seine Aktion härter bestraft hätte werden müssen. "Jeder weiß, dass er mehr als eine Gelbe Karte verdient hätte", schimpft Courtois nach dem Spiel. "Das ist einfach traurig."

Eine Rote Karte wäre allerdings wohl eine sehr harte Entscheidung gewesen, somal Messi ja den Ball per Einwurf ins Spiel bringen wollte. Die Gelbe Karte für beide Streithähne erscheint daher durchaus angemessen.

Die 21 WM-Tore von Lionel Messi i ?

Messi und Miami droht frühes Aus

Sportlich erlebt Inter Miami ohnehin einen Abend zum Vergessen. Der amtierende MLS-Meister verliert das erste Playoff-Duell gegen Columbus Crew klar mit 0:3 und steht damit bereits unter Druck.

Gonzalo Tapia bringt die Gäste in der neunten Minute per Foulelfmeter in Führung. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Miamis Gonzalo Luján in der 36. Minute muss der Titelverteidiger zudem lange in Unterzahl spielen.

Nach dem Seitenwechsel machen Taha Habroune (52.) und erneut Tapia (58.) den deutlichen Erfolg für Columbus perfekt. Für Messi und seine Mannschaft könnte die Titelverteidigung damit bereits am kommenden Wochenende beendet sein. Gewinnt Columbus auch das zweite Duell der Best-of-three-Serie, ist Miami ausgeschieden.