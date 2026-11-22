i Leandro Paredes wurde für einige Momente ohnmächtig X Schock bei Titel-Feier Weltmeister bricht mitten im Live-Interview zusammen Schockmoment bei der Siegesfeier der Boca Juniors! Weltmeister Leandro Paredes bricht während eines TV-Interviews zusammen. Von Sport Heute 22.11.2026, 12:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Drama nach dem Triumph der Boca Juniors in der Copa Sudamericana! Während die Argentinier ihren ersten internationalen Titel seit 18 Jahren feierten, brach Mittelfeldstar Leandro Paredes plötzlich vor laufenden TV-Kameras zusammen.

Der 32-jährige Weltmeister verlor während eines Interviews den Halt und musste umgehend medizinisch versorgt werden.

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Ärzte eilten sofort herbei und kümmerten sich um den argentinischen Nationalspieler. Anschließend wurde Paredes vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später folgte die Entwarnung: Der Fußball-Star meldete sich mit einem Foto aus dem Krankenbett auf Instagram. "Es war nur ein Schwindelanfall", erklärte er.

Bereits während des Finales gegen Atlético Mineiro hatte Paredes mit Kreislaufproblemen gekämpft. Bei schwülen Temperaturen um die 30 Grad wurde ihm schon gegen Ende der ersten Halbzeit schwindelig.

"In der Pause ging es ihm etwas besser", berichtete Boca-Trainer Rodolfo Arruabarrena. Doch nach Wiederbeginn verschlechterte sich sein Zustand erneut. In der 58. Minute musste Paredes ausgewechselt werden.

Sportlich hatten die Boca Juniors zuvor allen Grund zum Jubeln. Mit einem 2:0 gegen den brasilianischen Klub Atlético Mineiro sicherten sich die Argentinier in Kolumbien den Titel. Ex-Bundesliga-Profi Santiago Ascacíbar brachte Boca früh in Führung, Miguel Merentiel erhöhte kurz nach der Pause.

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Zehntausende Boca-Fans feierten den historischen Erfolg sowohl in Kolumbien als auch in Buenos Aires. Doch der Kollaps von Paredes überschattete die große Party. Immerhin konnte der 32-Jährige wenig später selbst Entwarnung geben.