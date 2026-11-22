i David Affengruber wurde nach seinem starken Auftritt gegen Erling Haaland als MVP ausgezeichnet. IMAGO/Propaganda Photo MVP gegen Manchester City ÖFB-Star stellt Haaland kalt – Trainer: "Wie Maldini" David Affengruber glänzt gegen Manchester City, stellt Superstar Erling Haaland kalt. Sein Trainer verglich ihn dann mit einer Abwehr-Legende. Von Sport Heute 22.11.2026, 12:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fulham holte gegen Manchester City am Samstag den ersten Punkt nach 15 (!) Jahren. Maßgeblichen Anteil daran hatte ÖFB-Star David Affengruber. Der Innenverteidiger stellte Superstar Erling Haaland kalt, verteidigte defensiv alles weg und überzeugte einmal mehr mit starkem Passspiel.

Nach dem Spiel wurde der ehemalige Sturm-Spieler als MVP ausgezeichnet und von seinem Trainer sogar mit zwei der besten Verteidiger aller Zeiten verglichen: Paolo Maldini und Franco Baresi.

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"Ich habe ihnen gesagt, dass sie wie Maldini und Baresi gespielt haben. Sie waren unglaublich", schwärmt der Spanier im Interview mit "TNT" über Affengruber und dessen Innenverteidiger-Kollegen Charles Bassey.

"David hat es sehr gut gemacht"

Vor allem vom ÖFB-Teamspieler war der spanische Trainer angetan. "Besonders David hat es gegen Haaland wirklich sehr gut gemacht. Sie sind beide Leader und sie bringen beide so gute Leistungen."

Betrachtet man die Leistungen der beiden italienischen Spieler, gibt es für Affengruber kaum ein größeres Lob: Maldini und Baresi prägten beim AC Mailand in den 1980er- und 1990er-Jahren eine Ära, gewannen fünf italienische Meisterschaften und dreimal den Europapokal der Landesmeister.

Affengruber montiert Haaland ab

Bereits in der ersten Minute bewahrte Affengruber sein Team mehrmals vor einem Rückstand. Zunächst blockte er einen Abschluss von Haaland aus aussichtsreicher Position. Dann klärte er nach einem Eckball auf der Linie. Später gewann er ein wichtiges Eins-gegen-Eins im eigenen Sechzehner.

Insgesamt hatte Affengruber sechs klärende Aktionen, blockte drei (!) Schüsse, eroberte (!) sechs Bälle und gewann gegen Superstar Haaland vier seiner sechs Kopfballduelle.

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Statistiken, die sich mehr als sehen lassen können. "Er ist einer der besten Stürmer der Welt, es war nicht einfach, gegen ihn zu spielen. Es war sogar mein erstes Mal. Dass ich seinen ersten Schuss blocken konnte, hat mir ein gutes Gefühl gegeben", schilderte Affengruber nach seinem starken Auftritt.