i Das Meer vor Leam Panwa leuchtet normalerweise türkisblau. Montage: iStock/MosayMay, dmcrth Behörden warnen Badeverbot! Meer vor Urlaubsinsel färbt sich rotbraun Vor Phuket färbt sich das Meer plötzlich rotbraun. Behörden warnen vor Hautreizungen und raten Urlaubern dringend vom Baden ab. Von Heute Life 19.11.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

An einem Strand der thailändischen Ferieninsel Phuket bietet sich derzeit ein ungewöhnlicher Anblick: Statt türkisblauem Wasser zieht sich eine rotbraune Verfärbung entlang der Küste. Die Behörden schlagen Alarm und raten Einheimischen wie Touristen, das betroffene Meerwasser nicht zu berühren. Grund ist eine sogenannte Algenblüte.

150 Meter lange Verfärbung am Strand

Betroffen ist der Laem-Panwa-Strand im Südosten der beliebten Urlaubsinsel. Auf einer Länge von rund 150 Metern hat sich das Wasser unmittelbar entlang des Ufers auffällig verfärbt. Fachleute des Phuket Marine Biological Center (PMBC) nahmen den betroffenen Küstenabschnitt bereits genauer unter die Lupe.

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Das Wasser vor Leam Panwa ist jetzt rotbraun gefärbt. dmcrth

Die Warnung der Behörden ist eindeutig: Bis auf Weiteres sollten Badegäste das Wasser meiden. Denn der Kontakt mit dem verfärbten Meerwasser kann möglicherweise Hautreizungen auslösen. Wann Entwarnung gegeben werden kann, ist derzeit noch offen.

Winzige Algen sorgen für rote Meeresfarbe

Verantwortlich für das ungewöhnliche Naturschauspiel ist eine massenhafte Vermehrung von Phytoplankton der Gattung Alexandrium sein. Die mikroskopisch kleinen, einzelligen Algen können sich unter bestimmten Bedingungen explosionsartig vermehren und das Meer dadurch rotbraun erscheinen lassen. Experten sprechen in diesem Fall von einer Algenblüte.

Doch die auffällige Farbe ist nicht das einzige Problem: Einige Alexandrium-Arten können Nervengifte produzieren. Diese können sich etwa in Muscheln anreichern und beim Verzehr schwere Vergiftungen verursachen. Ob die aktuelle Algenblüte vor Phuket tatsächlich giftige Stoffe freisetzt, lässt sich allerdings nicht allein anhand der Wasserfarbe feststellen. Dafür sind weitere Laboruntersuchungen notwendig.

Behörden untersuchen Wasserqualität

Bei ersten Kontrollen überprüften die Fachleute unter anderem den Salzgehalt, den pH-Wert und den Sauerstoffgehalt des Meerwassers. Die gemessene Wassertemperatur lag zwischen 32,4 und 32,9 Grad. Schäden an Meerestieren wurden bei der ersten Untersuchung zunächst nicht festgestellt.

Zusätzlich entnahmen die Experten Wasserproben, die nun im Labor auf ihre Nährstoffkonzentration untersucht werden. Die Behörden wollen die Entwicklung der Algenblüte und mögliche Auswirkungen auf das empfindliche Küstenökosystem weiter beobachten.

Wichtig für Urlauber

Für Phuket-Urlauber gibt es vorerst aber auch eine gute Nachricht: Die Warnung betrifft nach bisherigen Informationen ausschließlich den Abschnitt am Laem-Panwa-Strand. Beliebte Badeorte wie Patong, Karon, Kata und Surin sind demnach nicht von der Verfärbung betroffen. Dort ist Baden weiterhin möglich.